Gaál József alpolgármester, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntő beszédében elmondta, hogy a modern gazdaság motorjai a termelő vállalkozások, amelyek hatékony működéséhez elengedhetetlen a képzett munkaerő. A megfelelő munkavállalók megtalálása és megtartása azonban gyakran kihívást jelent, ezen a ponton lép be a folyamatba a Qualitas Hungary Kft. által épített munkavállalói szálló, amelynek célja a Kecskeméten működő gyártó vállalkozások segítése a távolabbról érkező munkavállalók fogadásában és hosszútávú elhelyezésében.

Gaál József kiemelte, hogy Kecskemét mint a gazdaságilag egyik legdinamikusabban fejlődő város az álláskeresők paradicsoma az elmúlt években. Mint fogalmazott, jelenleg is olyan fejlesztések folynak Kecskeméten ipari, logisztikai és kiszolgáló területeken, mellyel megközelítően 10 ezer új munkahelyet hoznak létre a megyeszékhelyen a következő öt évben. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy 2011 óta 50 százalékkal emelkedett a nettó jövedelem Kecskeméten. Ez Magyarországon a második legjobb szám ebben az időszakban és ezzel az értékkel a tizenkettedikről a hetedik helyre került a városok ranglistáján. Így a gazdasági növekedéssel az életszínvonal is növekedett a megyeszékhelyen − vonta le a következtetést Gaál József.

− A fejlődés akkora munkaerőigénnyel bír, hogy a helyi munkaerő-kínálat nem tudja biztosítani. Ezért nagyon nagy jelentősége van az ilyen fejlesztéseknek, mint a munkásszállás − mondta Gaál József, hozzátéve: jelenleg léteznek olyan hatások, melyek kicsit bizonytalanná teszik a jövőt, de aki beruház, bízik a jövőben.

A Qualitas Hungary Zrt. ügyvezetője, Marton Imre ismertette az épület jellemzőit. Elmondta, hogy ezek a munkavállalói szállók többek, mint pusztán szállások. Olyan otthont teremtenek, amelyben a távolról érkező munkavállalók hosszú távon is élvezhetik a kényelmet és a modern infrastruktúrát. Ezzel a megoldással nem csak a munkaerőhiány problémájára kínál a beruházó, a Qualitas Hungary Kft. megoldást, hanem új lehetőségeket is biztosít a munkavállalók részére, megfelelően integrálódva Kecskemét dinamikusan fejlődő életébe.

Az eseményen részt vett Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és Kollár Péter, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának vezetője.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.