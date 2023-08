A helyi óvodások ünnepi műsorával kezdődött az átadási ünnepség, ahol elsőként Bodor Sándor, Fülöpjakab polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Felidézte, hogy 2020 februárjában végezett felmérést, amely azt mutatta, hogy lenne igény bölcsődére a faluban, ezért pályázatot nyújtott be a helyi képviselő-testület a megyei önkormányzathoz. A pályázat sikerességéről augusztusban értesültek. A megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 65 millió forintot nyert a település egy bölcsőde építésre. Az eredeti tervek szerint a minibölcsőde az óvoda udvarában épült volna fel. De, hogy ne kelljen az óvoda udvarán található játszóteret áthelyezni, az óvodától néhány méterre lévő üres telekre tervezték meg az új létesítményt, melynek alapkövét 2021 őszén, a Falvak Éjszakája program keretében tették le. Az örömbe azonban üröm is vegyült, mert mire minden készen állt a kivitelezéshez, jelentősen megemelkedtek az építőanyagárak, ezért az önkormányzat többletköltség igényt nyújtott be. Némi várakozás után egy kormánydöntés értelmében meg is kapták a segítséget – részletezte a polgármester.

Mint mondta, nem is gondolnánk, hogy mennyi ember, hivatal, cég együttműködő munkájára volt szükség, mennyi egyeztetés, bejárás történt a munkálatok során azért, hogy szeptember elején élettel teljen meg a bölcsőde. Kiemelte Varga Katalin, pályázati referens munkáját, aki végig kézben tartotta a projektet. Elmondta, Csandái Tamás tervei alapján az épületet a Bács-Ép-Generál Kft. építette meg.

Bemutatta a Mini Bölcsőde első dolgozóit is. Bónusné Tóth Ilona Krisztina és Agárdi Barbara várja szeptembertől a kisgyermekeket. Az első bölcsődéseket díszoklevéllel köszöntötték az átadási ünnepségen.

Mák Kornél, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat alelnöke

Fotó: Vajda Piroska

Mák Kornél, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat alelnöke az ünnepélyes átadáson elmondta, Bács-Kiskun vármegyében az országban egyedülálló módon mind a 119 település részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra fordítható keretből. Ebből bölcsődék, óvodák, iskolák, szociális intézmények, egészségügyi intézmények, templomok, közösségi terek épültek, újultak meg.