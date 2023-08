A cél, hogy a Magyar Honvédség köteléke olyan fiatalokkal gazdagodjon, akik képesek a 21. századi modern, ütőképes haderő fontos részét képező Lynx gyalogsági harcjárművek teljeskörű használatára − mondta el hírportálunknak Gáldonyi Sándor őrnagy, a kecskeméti 13. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője.

Az irodavezető hozzátette: a napjainkban is tartó Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében már rendszerbe is álltak a Lynx-ek. Az újonnan érkező, csúcstechnológiás eszközök kezelői a honvédség élkatonái lesznek. A Lynx kezelőszemélyzete és a gyalogsági honvédek az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Hiúzokat üzemeltető zászlóaljánál állnak szolgálatba, Hódmezővásárhelyen.

Gáldonyi őrnagy elmondta, hogy a különleges feladathoz kiemelt illetmény tartozik. A belépő őrvezetői kezdő illetmény havi bruttó 737 ezer forint lesz, az illetmény így akár nettó 600 ezer forint is lehet a 25 éven aluliak esetében.

A Lynx kezelőszemélyzete és a gyalogsági honvédek az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Hiúzokat üzemeltető zászlóaljánál állnak szolgálatba, Hódmezővásárhelyen. − Mivel a régiónkban működik a dandár, így a Bács-Kiskunból jelentkező fiataloknak is kitűnő lehetőség a honvédségen belüli karrierépítésre a szolgálati hely közelsége miatt − hangsúlyozta Gáldonyi őrnagy, aki azt is kiemelte, hogy gyors és könnyű a jelentkezés folyamata.

Tájékozódni lehet az iranyasereg.hu oldalon, majd az alapvető személyi dokumentumokkal személyi igazolvány, lakcímkártya, adó- és TAJ-kártya, illetve az általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány birtokában Kecskeméten, a Lunkányi János utcai toborzó irodában lehet jelentkezni Az egészségügyi vizsgálatot követően hároméves időtartamra lehet szerződést kötni, majd szinte azonnal indul is a kiképzés. A nyolchetes alapkiképzést és a katonai esküt kövei a lövészállomány szakalapozó kiképzése. Itt a harcjármű kezeléséhez szükséges ismereteket szerzik meg a képzésben részt vevők. Fontos, hogy egy kimagasló alakulatot építenek, ezért de csak a legjobbak kerülhetnek és maradhatnak az állományában.

Lynx, avagy Hiúz páncélozott gyalogsági harcjármű

Forrás: MTI

A világ egyik legkorszerűbb harcjárműve

A toborzóiroda vezetője elmondta, hogy a KF41HU típusjelű 18 ezer köbcentis, 1300 lóerős Hiúz a világ egyik legkorszerűbb harcjárműve. A páncéltest védelmet nyújt az aknák és az improvizált robbanóeszközök ellen. Az aktív páncélzat biztosítja a páncéltörő fegyverek elleni védelmet. A túlélőképességet növelik a ködgránátvetők, a fejlett önvédelmi rendszer része pedig a lézer és radar besugárzásjelző rendszer, valamint az akusztikus belövésjelző rendszer is. A harcjármű korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel rendelkezik, a nagy sávszélességű kommunikációs rendszer pedig biztosítja az összeköttetését. A Hiúz fő fegyverzetének legfontosabb darabja a 30 milliméteres automata gépágyú, ami programozható lőszer kilövésére is alkalmas, akár 3000 méteres hatótávolsággal. Ezzel párhuzamosan egy 7,62 milliméteres géppuska is megtalálható a Lynxeken. A főfegyverzet mellett van egy 12,7 milliméteres távirányítható fegyverplatform, valamint páncéltörő rakétáknak is jut hely a tornyon. A 45 tonnás jármű akár 60 kilométer/órás sebességgel is képes haladni, hatótávolsága pedig meghaladja a 400 kilométert. 2029-ig összesen 218 darab Lynx készül el és áll a Magyar Honvédség rendszerébe.

− Aki szeretne a világ egyik legmodernebb harci járművével dolgozni, egy élvonalbeli alakulathoz tartozni, mindezt kiemelt illetményért, a toborzó kampány kiváló lehetőséget biztosít ehhez − zárta gondolatait Gáldonyi Sándor irodavezető.