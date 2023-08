A P. Mobil zenekar megrendült tagjai a koncertet kegyeleti okból nem tartották meg, előbbi okból a fellépést az estet záró ABS zenekar is lemondta. Aki a helyszínen pénteken nem kapta vissza a 3500 forintos napi belépőjegy árát, az szombaton 16 óráig e-mailben – a karszalag olvasható lefotózásával és a számlaszáma megadásával – visszakérheti.

Az esetről Szöllősi Rafael, mint a főszervező Hartaért Alapítvány elnöke adott tájékoztatást: „Péntek este 20:30 órától már folyamatosan áramlott a tömeg a hartai Duna-partra, a P. Mobil koncertje a várakozásunknak megfelelően vonzotta a látogatókat. A zenekar ekkor már javában rendezte be a színpadot, és 21 óra körül már közel minden adott volt ahhoz, hogy a zenészek a behangolást követően a húrok közé csapjanak. Sajnos nem ez történt, miközben a szervező kollégáim a 900 fős létszámkorlát miatt éppen kitették a „Rendezvény megtelt” táblát a fahíd sportpálya felőli feljárójánál, azt a hírt kaptam: munka közben rosszul lett a színpadot berendező, illetve a hangosításért felelős hangtechnikus. Mire oda értem, már az egészségügyi személyzet megkezdte a defibrillátoros újraélesztést. Egyéb beavatkozások is történtek, de sajnos hiába küzdöttek a 74 éves férfi életéért úgy 35-40 percig, ő a helyszínen elhunyt. Az eset mindenkit nagyon megrendített, így természetesen elfogadtuk a P. Mobil döntését, hogy a koncertet kegyeleti és technikai okból is lemondják. A P. Mobilt az ABS zenekar váltotta volna a színpadon, de mivel őket is sokkolta az eset, nem vállalták a fellépést.”

– A szomorú bejelentést követően az egész napos belépőjegyet váltóknak a helyszínen visszafizettük a jegy árát, a 3500 forintot, nyugdíjasoknak a 2000 forintot, de ma, azaz augusztus 12-én, 16 óráig azt is vállaljuk, hogy aki a karszalagját olvasható módon lefényképezi és beküldi az e-mail címünkre a számlaszámával együtt, annak visszautaljuk a belépőjegy árát. Jegyvisszaváltással kapcsolatos információk az Örült Hajók Facebook-oldalán találhatók. Péntek este a hír hallatán úgy 150-200-an távoztak, akik maradtak, azok halk zene mellett beszélgettek, iszogattak, de hangoskodás, tánc az ismertetett ok miatt nem volt. Ma viszont az eredeti program szerint folytatódik az Őrült Hajók Versenye, reméljük, ez a sajnálatos eset a mai folytatást már alapvetően nem zavarja – mondta el Szöllősi Rafael.

A mobilosok nagy családjának pótolhatatlan vesztesége kapcsán Schuster Lóránt zenekarvezető. a P Mobil közösségi felületén augusztus 12-én tette közzé a zenekar hivatalos közleményét:

„Gééééééééza!

2023.08.12. Szerző: Schuster Lóránt

A P.Mobil együttes hivatalos közleménye 2023.08.12. 10.00

A pénteki Hartai koncertünk kezdése előtt Goletz Géza technikusunk az orgona mellett összeesett és meghalt. Ötven percnyi sikertelen újraélesztési kísérlet után halottnak nyilvánították. Géza 40 éven keresztül, teljes szívvel volt a mi emberünk. Köszönjük Géza!

A rendezőkkel közös egyetértésben lemondtuk a koncertet. Külön köszönet a közönségnek a megértésért.

A mai Hegymagasi koncertünket Goletz Géza emlékének ajánlva megtartjuk.

P.Mobil együttes, Tunyogi Berni, és a technikusok

A Géza! Egy intézmény, egy EMBER, egy olyan ember, aki meghatározza és megtestesíti a Mobilosságot, aki egy igazodási pont. Figurája első pillanatban beég mindenkibe örökre, pedig csak önmagát adja, egyszerűen, határozottan, csendesen, nyíltan, egyenesen előre a szemedbe. A végtelenség a meghatározója, végtelen odaadás, végtelen tapasztalat, végtelen erő, végtelen hűség, végtelen kitartás, végtelen szeretet. Egy ilyen emberhez nem kapcsolódhat múltidő, ő mindig itt van, mindig itt lesz a Mobilosokkal!

Az Örökmozgó egyik lába most kitörött, és biceg, de a távolban feltűnik a Géza, kezében a megoldással, és máris ragasztja, csavarozza, szögeli, kalapálja és helyrehozza a gépet…becsüljétek meg őt ott az Égi zenekarban!

Bogyó”