A nagy múltú esemény keretében idén is lesz "Ki-Mit-Tud sütni főzni a libából" főzőverseny, melyre ezúttal is várják a főzni szerető családok, baráti társaságok és munkahelyi közösségek jelentkezését. Jelentkezni augusztus 8-tól csakis személyesen lehet a Móra Ferenc Művelődési Központban. A főzőverseny helyszíne idén is a Petőfi Sándor Városi Könyvtár melletti parkoló lesz. Egy csapat csak egy – leves és egytálétel, sültek, pörköltek – kategóriában nevezhet be a versenyre, amelyhez 3 méteres főzőhelyet és természetesen a libát biztosítják a szervezők. Az főzőversenyről bővebb információt a 76/466-843-as telefonszámon Almási Emerenciától kérhetnek az érdeklődők.