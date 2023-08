Madari Róbert a rádióműsorban elmondta, hogy újra látogatható a lakiteleki kilátó a Tőserdőben, amit két hétre le kellett zárni, ugyanis a több évtizedes, fából készült építmény tartószerkezete megrepedt és az elhasználódás okán veszélyes volt a használata. A biztonság érdekében a kilátó tulajdonosa, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve az önkormányzattal lezárta és biztonságossá építette.

Kitörési pont a turisztika

A polgármester hozzátette, hogy ez sem végleges megoldás, mert cserére szorul a közkedvelt kilátó. Madari Róbert elmondta, hogy Lakitelek számára a turisztika és annak fejlesztése jelenti a kitörési pontot. Ezért számos településsel együtt részt vesznek a Kisfaludy 2030 komplex turisztikai fejlesztési programban, aminek keretében olyan beruházásokat végeznének, ami vonzó úticéllá tenné Lakiteleket és a Holt-Tisza környékét. Ennek megvalósíthatósági tanulmányát már elkészítették, jelenleg a források rendelkezésre állására várnak. A tervek szerint a kilátó cseréjén kívül a fejlesztés része lenne a egy lombkoronasétány, ami a Tősfürdő mögül indulna egészen az új kilátóig, az erdős részen keresztül haladva. Ez természetesen akadálymentes útvonal lenne, ezért mozgásában korlátozott személyek és babakocsival érkezők is megközelíthetnék.

Emellett parti sétányokat szeretnének a Holt-Tisza partján, illetve kitisztíttatnák a holtág medrét, ott három-négy méter mély iszap rakódott le, ami veszélyes lehet az aszályos időszakokban a víz biológiai állapotára. A beavatkozással egyéb vízi sportokra is alkalmassá tehető a holtág.

Fürdőfejlesztés, kerékpárút-hálózat

Az 1970-es években épült a fürdő szintén jelentős fejlesztéseket igényel: új medencét hoznának létre, és szálláshelyeket létesítenének. Bővítenék a kerékpárút-hálózatot is, a meglévő Tiszakécske–Lakitelek kerékpárutat összekötnék a 44-es főút melletti bicikliúttal. Távlati cél, hogy kerékpáros csomóponttá tegyék a központot, ahol a szervizhez szükséges alapvető eszközök is megvásárolhatók lesznek. A polgármester emlékeztetett, hogy Tiszaug felől rövidesen elér a kerékpárút Lakitelekre, illetve van már kerékpárút Tiszakécske és Kecskemét, Nyárlőrinc irányába. Megindult a közös gondolkodás azért, hogy Tiszaalpárt is bekössék ebbe a hálózatba, sőt Csongrád irányába és Kiskunfélegyháza felé is bővítsék a hálózatot.

Madari Róbert, Lakitelek polgármestere

Fotó: Beküldött fotó

Egy tájházat is létrehoznának egy meglévő épület átalakításával, illetve a parkok létesítése is tervben van. A polgármester hangsúlyozta, hogy céljuk az, hogy ne csak egy napi programot kínáljon Lakitelek az odalátogatóknak, hanem több vendégéjszakát is eltöltsenek a településen, ahonnan kiindulva akár túrázhatnak vagy kerékpározhatnak a környéken.

Ökoturisztikai Központ

Madari Róbert beszámolt arról, hogy a a közelmúltban kapták meg az Emlékműdombnál épült Ökoturisztikai Központ használatbavételi engedélyét. A szemet gyönyörködtető, modern, többfunkciós épület célja, hogy a látogatók kiindulási pontot kapjanak a környék, a természeti értékek és a szolgáltatások felfedezéséhez. A központ évi 270 napon keresztül tart nyitva. Az épület egyébként előadások, kiállítások, mozivetítések helyszíne is lehet, illetve helyet biztosíthat a helyitermék-piacnak is.

Lakitelek 465 millió forintos turisztikai fejlesztési pályázatot is beadott a TOP Plusz programba. A forrásból a fürdőt fejlesztenék, és az Ökoturisztikai Központ szolgáltatásbővítését végeznék, illetve a Holt-Tisza partját rendeznék.

Több program is lesz a közeljövőben

A közeljövő programjairól is beszélt Madari Róbert. A hétvégén amerikai autós találkozó lesz a Verdák a Tősben havi programsorozat keretében az autós kempingben. Szeptemberben motoros találkozó lesz. Augusztus 20-án, mint minden évben, a Holt-Tisza partján tartják a megemlékezést, ami egyben az Ökoturisztikai Központ hivatalos megnyitója is lesz. Az ünnepségen fáklyás csónakfelvonulás lesz a vízen − ha a tűzgyújtási tilalom engedi −, és fényfestéssel öltöztetik színekbe a Holt-Tisza partját.

