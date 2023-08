Havas Balázs, a Domb Beach Strand szóvivője megkeresésünkre a bezárás tényét megerősítette, és elmondta, hogy az a múlt vasárnapi nagyobb esőzésekkel van összefüggésben. „A havi rendszerességgel végzett, hétfői, ütemezett vízmintavétel eredményeiből derült ki, hogy a Kecskemét I. számú záportározó-tó vizében az enterococcus száma a határérték felett volt. Hevesebb esőzések után előfordulhatnak bemosódások a csapadék-csatornahálózatból. Tudni kell azonban, hogy ez a mikroorganizmus a normál emberi szervezetben is megtalálható, de a tórendszer hidegebb vizében nem szaporodik, és pár napnál tovább nem is marad életben, ezért, ha ez a vizsgálat szerda környékén történik, akkor valószínűleg már semmilyen értékemelkedést nem mutatott volna. Most azonban várjuk az új minta, és a protokoll szerinti kontrollminta eredményét, így várhatóan már csak jövő héten tud újra kinyitni a strand, de addigra legalább visszatér a kánikula is. Wakeboardozni, és horgászni továbbra is lehet, csak a fürdőzés van felfüggesztve. A mihamarabbi vízminőség helyreállítása érdekében beindításra került a tórendszer keringető szivattyúja, továbbá a jövőbeni problémák elkerülése végett, az érintett szakaszon a Bácsvíz elvégzi az esőcsatorna teljes tisztítását” − derül ki a Domb Beach Strand szóvivőjének válaszából.