A jó időben talán nincs is jobb érzés annál, mint amikor kiülünk a kertbe egy hideg üdítővel, kertészkedünk, beszélgetünk, vagy csak éppen a nyugágyban pihenünk és élvezzük a friss levegőn töltött perceket. Kerttulajdonosként ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy a zöld területeinket nem csak mi használjuk, hanem számos állatfaj is a vendégünk lehet akár csak átmenetileg, de akár állandóan is. Éppen ezért fontos, hogy ne csak saját igényeinknek megfelelően alakítsuk környezetünket, de az állatok számára is barátságos közeg legyen a kertünk. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tippeket, praktikákat annak érdekében, hogy a kertünkben olyan hasznos állatok is jól érezzék magukat, mint például a beporzó rovarok, madarak és sünök.

Válasszunk megfelelő növényeket

A rovaroknak nemcsak táplálékra, hanem szaporodásra alkalmas helyre is szükségük van a kertben. Erre szolgálnak az úgynevezett rovathotelek, amelyeket könnyen elkészíthetünk akár magunk is bambuszrúdból, fadarabokból vagy konzervdobozból. Ezeket február végéig érdemes kihelyezni napos, védett helyre, hogy tavasszal már beköltözhessenek a méhek és egyéb hasznos rovarok.

Forrás: shutterstock.com / illusztáció

Ne feledkezzünk el a madarak itatásáról

Ahhoz, hogy madárbarátnak mondhassuk a kertünket, elengedhetetlen, hogy elég itatót helyezzünk ki. Ehhez elég egy nagyobb cserépalátét kihelyezése is, amit rendszeresen megtöltünk vízzel. A madarak akár naponta többször is isznak, valamint előszeretettel fürdenek is a vízben, ezért nagyon fontos számukra a rendszeres vízforrás – írja a cikkében az Easily.hu.

Az itatót tegyük olyan helyre, ahol nem melegszik fel túlságosan a víz, és ahonnan jól beláthatják a madarak a környezetüket, tehát kedvező, ha viszonylag magasra helyezzük azt. A fürdőző madarak megfigyelése nagyon élvezetes időtöltés, és a hobbifotósok számára kiváló alkalom néhány remek felvétel elkészítéséhez is.

Biztosítsunk fészkelőhelyet

A madarak évente több alkalommal is költenek, ezért nélkülözhetetlen számukra a megfelelő fészkelőhely. A madarak szaporodását és kertünkben való megtelepedését madárodúkkal segíthetjük, amelyeket szeptember-november között érdemes kihelyezni árnyékos, biztonságos helyre. Az odúkat rendszeresen tisztítsuk ki, és ellenőrizzük az év során. A fészkelőhelyet érdemes sűrű ágrendszerű cserjék, sövények közé kiépíteni, így az egyszerre válik búvóhellyé is.

Gondoljunk a sünökre is

Nem csak madarak és rovarok, de sünök is betévedhetnek a kertbe, akik szintén a hasznos kisállatok közé tartoznak, mivel sok kártevőt megesznek éjszakánként. Ahhoz, hogy a sünök is jól érezhessék magukat a kertben, érdemes kerülni a vegyszerek használatát. A sünök nappal, valamint a téli álom során is védett helyekre vackolják be magukat, ezért vigyázzunk a fűnyíráskor. Végül pedig a madarakhoz hasonlóan, nekik is szükségük van a folyadékpótlásra, azonban fontos, hogy csak tiszta vizet kapjanak, és tejjel sosem szabad őket itatni.

Ezeket a tippeket betartva biztosak lehetünk abban, hogy az állatvilág megannyi tagja szívesen időzik majd a kertünkben, mi pedig élvezhetjük a természet közelségét.