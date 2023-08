A világnapot a Nemzetközi Állatjogi Társaság kezdeményezte, hogy évente egyszer hangsúlyozottan hívják fel a figyelmet a gazda nélküli, kóbor állatok helyzetére. Ennek apropóján beszélgettünk az örökbefogadás fontosságáról a Kecskeméti Cicamentőkkel.

A Kecskeméti Cicamentők védencei utcáról mentett macskák. A civil szervezet célja, hogy a gazdátlan cicák orvosi ellátásában tudjanak segíteni, aztán szerető otthont keresnek számukra. Ezenkívül a kóbor állatok túlszaporodási problémájával is foglalkoznak, éppen ezért az utcán élő állatok ivartalanításában is aktívan részt vesznek, illetve éves szinten lakossági ivartalanítási akciót is szerveznek Kecskemét és vonzáskörzetében.

A Környezetünk Állataiért Alapítványt 1992-ben hozták létre, akkor még csak azzal a céllal, hogy a kóbor szaporulatokat ivartalanítással visszaszorítsák, vagyis, hogy kevesebb kóbor cica és kutya legyen az utcán. A jelenlegi törzsállomány nagyjából 10 éve foglalkozik aktívan és önkéntes alapon mára kizárólag cicák mentésével. A befogadott cicákat az önkéntesek szállásolják el az örökbefogadásig saját otthonaikban, hiszen nincsen menhelyük. Jelenleg nagyjából 50-60 cica sorsáról gondoskodnak. Az alapítvány egyetlen fix bevételi forrását az adó 1%-a jelenti.

Az örökbefogadás első lépéseként a Kecskeméti Cicamentők Facebook-oldalán vagy e-mailben lehet üzenni és felvenni a szervezettel a kapcsolatot, ha a feltöltött képeken látható cicák közül szimpatikusat találunk. Amennyiben még gazdikereső, egy rövid protokoll-beszélgetést követően, személyes találkozóra is van lehetőség, ahol a leendő gazdi megismerkedhet új kedvencével. Ez nem kötelező, hiszen, ha az egyeztetés sikeres volt, a szerződéskötést követően már haza is lehet vinni a család új kedvencét.

Az örökbefogadással egy új esélyt adhatunk az állatoknak egy szerető családban, egy boldog élethez, de ehhez fontos, hogy a megfelelő körülményeket is biztosítsuk számukra.