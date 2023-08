A konferenciáról szólva Romsics Imre elmondta: „A bemutatásra kerülő szakrális kisemlékek a népi kultúrában, a nép életében fontosak voltak. Azért is, mert amikor a török háborúk után újra települt Kalocsa, akkor az 1700-as évek közepétől csak Kalocsa város területén voltak szakrális kisemlékek. Ám ahogy kilép a városi lakosság a valamikori középkori elpusztult faluhatárokba, a pusztákba, úgy teszi egyre növekvő, hatalmas szakrális térré a városi határt, hiszen ahhoz, hogy gazdálkodni, élni lehessen, ahhoz „szakralizálni” kellett; minden talpalatnyi földet meg kellett szentelni, ahol az ember le akart települni.”

– Az egyháznak egyik fontos központja Kalocsa. A miénk egy vándorakadémia, így már több egyházmegyében jártunk. Most úgy alakult, hogy az Alföldnek ebbe a szegletébe is eljöttünk. Így esett a választás partnerként a Viski Károly Múzeumra. Az előadások a középkortól a 20. századig bemutatják a Kalocsai Főegyházmegye történetét, különböző szempontok szerint. Tudományos diskurzust folyatnak hasonló, de nem azonos kutatási területen dolgozó kollégáink, melybe az egyetemi hallgatók is bekapcsolódnak, hogy belelássanak a tudományos kutatások világába. Ugyanakkor a konferencia közösségépítési szempontból is fontos – nyilatkozta Sági György, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tudományos titkára..

– Fő célunk a Szentszéki magyar kapcsolatok kutatása, a vatikáni iratanyagoknak a feltárása, és magyar szempontból való közzététele forráskiadványok, tanulmányok, kötetek és monográfiák formájában.

A tudományos munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az eredményeket széles körben megismertessük a téma iránt érdeklődőkkel, a magyar társadalommal. Fontosnak tartjuk, hogy az oktatáson és a tudományos képzésen túlmenően legyenek olyan kicsit kevésbé formális helyszínei az ismeretátadásnak, mint ez a nyári akadémia, ahol sokkal kötetlenebben tudunk tudományról beszélni, eszmét cserélni és a legújabb, a Vatikánnal és a magyar egyházzal kapcsolatos kutatásokat bemutatni. Tulajdonképpen e miatt jött létre 1995-ben a Faknói Nyári Akadémia. Mindig ügyelünk arra, hogy egyrészt országos lefedettségű legyen az esemény, erősen „pázmányos” jelleggel, de az egész Kárpát-medencéből érkezzenek előadók és hallgatók. Mindig igazodunk az éppen aktuális helyszínhez, annak egyháztörténeti vonatkozásait is bemutatva”– mondta Kanász Viktor történész, a Faknói Vilmos Tudományos Kutatócsoport tudományos munkatársa.

A Fraknói Nyári Akadémia szombaton 16 órakor Tusor Péter, az akadémia kurátora záróbeszédével ér véget.