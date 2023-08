A versenyt a Schneider Electric kunszentmiklósi csapata nyerte, mivel ők távolították el a legtöbb magoncot. A „Peszéri-erdő Doktora” különdíjat a Peszéri-erdőben rendszeresen tevékenykedő önkéntesekből verbuválódott csapat kapta, akik a legmagasabb arányban beszakadás nélkül, teljes gyökérzettel távolították el az inváziós fajok újulatát.

Mint írták: a többi résztvevő is nagyszerűen dolgozott. A versenyen képviseltette magát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keszthelyi Georgikon Campusa, valamint két csapattal a gödöllői Szent István Campusa. Továbbá a verseny résztvevői voltak a Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságok, valamint a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. munkatársai is.

A versenyzők nagyon hatékonyan dolgoztak, az inváziós fafajok (nyugati ostorfa, mirigyes bálványfa, zöld juhar és kései meggy) összesen 27 895 darab egyedét távolították el. Ezzel közel 2 hektáros területet tisztítottak meg.

– Az inváziós növények térhódítása az egyik legnagyobb problémát jelenti a hazai és a nemzetközi természetvédelemben is. Nagy területeken és gyorsan képesek terjedni, az őshonos fajokat kiszorítják, a természetes társulásokat átalakítják, elszegényítik. Ha nem avatkozunk be, nem tölgyek, nyárak vagy kőrisek alkotják majd alföldi erdeinket, hanem leginkább olyan inváziós fafajok, amelyek a Peszéri-erdőben is nagy területeket fertőztek már meg. A Felső-Kiskunságban elterülő Peszéri-erdőben évek óta folyik ez a rendkívül nagy kézimunka igényű tevékenység, melyben több száz önkéntes vesz részt, és már vannak sikereink, látjuk az inváziós fafajok visszaszorításának pozitív hatásait az erdő élővilágára – fogalmaztak a cikkben.

„A III. Peszéri Fanyűvő Kupa sikeres megvalósításáért köszönettel tartozunk minden résztvevőnek, versenybírónak, illetve a szervezésben közreműködőknek. Hálával tartozunk a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, hogy a program idejére rendelkezésünkre bocsátotta és felépítette a rendezvénysátort. Köszönjük a Szomor FARM-nak a szürkemarha- és bivalyszalámi felajánlást, valamint Kecskeméti Istvánnak az ízletes ebéd elkészítését. Köszönet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt-nek., a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének, az ESSRG Nonprofit Kft-nek, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak a résztvevőknek szánt ajándéktárgyak biztosításáért.” – olvasható a knp.hu oldalon.