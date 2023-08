A Dob utcai összejövetelre a helybelieken kívül a környező településekről is érkeztek vendégek. A délutáni tűzgyújtást követően az amatőr szakácsok finomabbnál finomabb és változatos halételeket készítettek, miközben DJ Johnee B. szórakoztatta a jelenlévőket. A gyerekeknek ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel is kedveskedtek a szervezők. A koraesti órában egy öttagú zsűri kóstolta és értékelte az elkészült étkeket. Az első három helyezettet kupával, a legjobb női halkészítőket (dobogós helyezetteket) ajándékkal jutalmazták, s emellett két különdíjat is kiosztottak.

A rendezvényt létrejöttét valamivel több, mint 20 vállalkozó és civil szervezet támogatta, szervezői pedig a Bácsalmási Horvát Önkormányzat, a Menyhalbolt és a Pedró Caffé volt.

A bácsalmási halfőző verseny horvát táncházzal zárult, melynek jó hangulatáról a Zanthawekli Balkán zenekar gondoskodott.