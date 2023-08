1993. augusztus 23. az egyik legjelentősebb esemény a majsai reformátusok életében, hiszen Hegedűs Lóránt püspök jelenlétében akkor helyezték el a leendő templom alapkövét. Az építkezés a város által biztosított telek feltöltésével kezdődött, mert egy igen mélyen fekvő területet kaptak a templomépítésre.

A majsai reformátusoknak korábban nem volt épített templomuk, előtte közel hat évtizedig a Csontos Károly utca 14. szám alatti imaházban tartották istentiszteleteiket.

Az építkezés kezdetét és hosszú ideig tartó folyamatát is felidézte köszöntőjében Kósa István református lelkész, aki harmincegy éve szolgál a Szank–Kiskunmajsa–Móricgáti Református Egyházközség gyülekezeteiben.

– Tizenhárman voltunk azon istentiszteleten a régi imaházban, amikor elhatároztuk, hogy fogjunk hozzá és csináljuk. Sajnos néha most sem vagyunk többen a vasárnapi alkalmakon. Jó lenne egy kicsit felébreszteni a gyülekezetet, nem csupán azért, hogy többen legyünk létszámilag, inkább, hogy hitben növekedjen a gyülekezet. Mi nem csupán egy civil szervezet vagyunk, ahol jó emberek összegyűlnek egy jó cél, egy jó ügy érdekében, hanem mi Isten népe vagyunk. Ebben a szép, elkészült templomban legyen élő hit, legyenek megtérések, legyenek olyan életfordulások, amik arról szólnak, hogy Jézus a győztes – fogalmazott Kósa István, aki örömmel számolt be a folyamatos építkezés évtizedei során elkészült fejlesztésekről, melyek közül a legújabb egy babaszoba kialakítása volt a templomban, ami mellett egy vendégház is épült.