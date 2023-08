A nagyszínpadok néptáncgálájával felérő, két és fél órás produkció előtt és közben a nézőtérrel egy térben bemutatkoztak a helyi termelők és kézművesek, finom sajtjaikat, mézeiket, mézeskalácsaikat és boraikat felvonultatva. Emellett a népes publikum a süteményversenyre benevezett finomságokat is szabadon kóstolhatta. Este 20 órától a szakmári és a bátyai öregfiúk vették birtokba a kivilágított műfüves kispályát. Mindkét településről népes szurkolótábor kísérte figyelemmel az egykori helyi sztárfocisták még mindig rutinos, gólokban gazdag játékát, amelynek végeredménye 8:6 Szakmár javára. A fociban megfáradtakat és a közönség kitartó részét levezetőként táncház és Folk kocsma várta. Eközben a szombati főzőverseny résztvevői – kihasználva a délutáni 36 fokról úgy 28 fokra hűlő levegőt – megkezdték kialakítani a főzőhelyeket és felállítani a vendégsátrakat.

A helyi népi dialektus szerint „Fércőjünk égyet” című Néptáncosok Napjának eseményeit mindenképpen érdemes alaposabban kibontani, mert a Szakmár Község Önkormányzata és a Szakmári Hagyományőrző Egyesület szervezésében megvalósuló gála egyértelműen megmutatta: a Markella – Vörös Laura és Markella Balázs táncpedagógusok művészeti vezetése mellett 6 éve táncoló csoportnak, a Szakmáron táncolóknak komoly a beágyazottsága a megye, az ország néptáncában. A műsor érdekességét jelentősen fokozta, hogy a műfaj iránt érdeklődők ezúttal a Kárpát-medence magyarságának szinte valamennyi táncába mélyebb betekintést kaptak. Színpadra lépett: a Szeremlei Néptáncegyüttes, Hőgyészi Székely Kör, Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület táncosai, a szakmári Nádikó, Kobolya és Malomér csoportok. A talpalávalót valamennyi együttes részére a sokoldalú Bácska Banda húzta.

Az első fellépő a szakmári Kobolya néptánccsoport volt, majd a közel 50 éves múltra visszatekintő Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület táncosai léptek színpadra, magyarbődi táncokat bemutatva. A sort az 1927-ben alakult Szeremlei Néptánc Együttes folytatta. A felnőtt társulatnak két utánpótlás csoportjai is van, így a blokkban természetesen ők is helyet kaptak.

A vastaps, éljenzés közben levonuló szalkszentmártoniakat a kiemelt aranyminősítéssel is büszkélkedő Hőgyészi Székely Kör táncosai váltották, bökönyi táncokat előadva. Az együttes nevére azért is felfigyeltek a helyiek, mert az együttesnek Herczeg Gábor személyében kalocsai koreográfusa és kitűnő táncosa is van.