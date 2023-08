Légvár, játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, a Bács-Kiskun Vármegyei Mesebusz, benne a vármegye legendáival, meséivel, érdekes homokanimációval és helyi termékek kóstolójával várta a kikapcsolódni vágyókat a kelebiai Művelődési Ház mögötti rendezvénytéren.

A gólyalábakon járó Langaléta Garabonciások Kelebián is ámulatba ejtették a közönséget, a rögtönzött zenés szabadtéri vásári komédiájukkal, a kicsiket és nagyokat egyaránt bevonva tréfás játékaikba.

Bemutatkozott a kelebiai Peraputty Egyesület mazsorett tánccsoportja is, akik mára versenyekre is kész csapattá kovácsolódott, szívesen vállalnak fellépéseket a helyi rendezvényeken és képviselik falujukat más településeken is. A Pereputty Sport és Kulturális Egyesület szakosztálya jelenleg 43 fő, de folyamatosan bővül, tagja a Magyar Mazsorett Szövetségnek is, amelyen keresztül számtalan versenyen szerepeltek már sikerrel a kelebiai fiatalok.

A Szabadkai Crystal Táncstúdió tűzzsonglőr csapata sem először lépett fel Kelebián, rendszeres vendégek a település rendezvényein.

A tűz forgatásával és egyedi koreográfiájukkal varázsolják el közönségüket.

Az esti koncertprogram is kiváló szórakozást kínált, az 1998-ban, Debrecenben alakult, négyszeres arany és kétszeres platinalemezes, több szakmai díjjal elismert Desperado zenekar lépett színpadra.

Az este során játszott még a Tractorock Zenekar, tagjai munka mellett zenélnek, mindig arra törekednek, hogy a legjobbat hozzák ki magukból és a közönségből egyaránt. Zenei repertoárjuk gerincét magyar rock slágerek alkotják.