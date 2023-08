A péntek délutánra meghirdetett programokat a hőség miatt később tartják meg, tájékoztatta portálunkat Vörös Szilárd polgármester. Kiemelte, hogy a pénzdíjas Chilievő verseny is csak 18 órakor indul, a pénznyeremény mellett Chili Baja ajándékcsomagot is kap a győztes. Helyi vállalkozók felajánlásából értékes tombolával is készülnek a szervezők, jelentős mértékű vásárlási utalványt nyerhetnek a szerencsések. A fődíj egy 75 ezer forintos barkácsgép szett.

A Szentiváni napok rendezvény keretében több érdekes programmal várják a szórakozni vágyókat a délután folyamán: lesz palacsintasütés a szabadban, íjászverseny, hetes rúgó verseny gyerekeknek, tizenegyes rúgó verseny, rodeo verseny bikán. A vacsoraosztást este fél 7-kor tartják. Utána következik a tombola majd fellépnek a sztárvendégek: Magyar Rzósa, Szandi. A Retro Feeling zenekarral hajnalig tart a buli.