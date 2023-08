A nagyszabású térségi seregszemlén mutatják be a mezőgazdaság, élelmiszeripar, dísznövénykertészet és a kézművesipar remekeit, minőségi termékeit. Idén is több mint 100 kiállítóval, kézművessel találkozhat a közönség. Mindennap más-más települések mutatkoznak be.