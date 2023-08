Ahhoz már hozzászokhattak az autósok, hogy a Dózsa György út és az Izsáki út jelentős része nem járható, június 19-től lezárták a forgalom elől az Izsáki út négysávosítási munkálatai végett.

A nyár folyamán az útépítési folyamatok már érintették a Botond utcát, melynek egy szakaszát augusztus 11-étől időszakosan lezárták a munkálatok miatt, a Dózsa György úti csatlakozásnál. Most a Botond utcáról nem lehet kihajtani a Dózsa György útra, és a Dózsa György útról sem lehet behajtani a Botond utcára. A megközelítése a Szent Miklós utca irányából biztosított, így a Botond utca jelenleg zsákutcaként funkcionál.

A vállalkozó jelenleg a burkolat felső két rétegét építi. Az úgynevezett kötő- és kopóréteg javítása zajlik. Ahhoz, hogy rá tudják engedni a forgalmat szükséges a terület végleges forgalmi kialakítása és a különböző forgalmi technikai elemek kihelyezése, a csomópontban, illetve a megépült burkolaton. Asztfaltburkolat szempontjából erre a két felső rétegre jön még egy, akkor lesz tökéletesen kész, utána következnek a felfestések és ezt követően adható át a forgalomnak.

Lezárások vége

Ahogy korábban elhangzott: a tervek szerint augusztus 25-ig tartanak a lezárások. Ezzel kapcsolatban Kiss Boglárka elmondta: a munkálatok jól haladnak. A vállalkozó jelen pillanatban úgy tervezi, hogy augusztus 25. és 30. között alakítja ki az új forgalmi rendet, melyet követően minden autós fellélegezhet, utána már nagy megkönnyebbülést jelent a közlekedés az érintett útszakaszokon.

Ezekben a napokban aszfaltozást és forgalomtechnikai munkákat végez a vállalkozó, közlekedési jelzőtáblákat és jelzőlámpákat telepít. Közben folyamatosan zajlanak az ivóvíz- és csapadékcsatorna, valamint az elektromos- és a közvilágítási-hálózatok építési munkálata. Végezetül a tereprendezés, járda- és kerékpárútépítés is szerepel a munkálatok között.

Közműkiváltások

Korábban megírtuk: a lezárásokat a közműkiváltások zavartalan megvalósítása is indokolta. Ezeken még jelenleg is dolgozik a vállalkozó. Most éppen a Vízmű utcai csomópont környezetében az ivóvízvezetéket és csapadékcsatornát építik ki, illetve az elektromos és közvilágítási hálózatokat. Ezek hosszabb folyamatot igényelnek, de hamarosan a végére érnek.

A közműkiváltások mellett a földmunka és betonalap réteg építése is zajlik, valamint a szegélyépítés és az aszfaltburkolat alatti réteg építése az új nyomvonalokon, mely utóbbiak elsősorban a körforgalmak környezetét érintik, illetve a szélesítéseknél.

Egyeztetések

Az ütemtervet tartják. Jelenleg zajlanak az önkormányzattal, a Magyar Közút Zrt-vel, a vállalkozóval és a tömegközlekedési társaságokkal az egyeztetések. Még nincs meg a végleges forgalmi rend. Most úgy tűnik az augusztus 25. és 30. közötti időszakban módosítják a forgalmi rendet, visszaadják az utakat a forgalomnak, és lényegesen könnyebbé válik majd a közlekedés.

További munkálatok

A kivitelezési munkák augusztus 25-ével nem teljesen fejeződnek be. A csomópontok környezetében még lehet számítani forgalomkorlátozásokra, de ez már nem okoz majd akkora problémát. A részletekről folyamatosan tájékoztatják a közlekedőket, de addig is mindenkitől még türelmet kérnek.

A projekt végső befejezési határideje 2024 első negyedéve.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.