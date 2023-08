A 16 órakor kezdődő díjátadáson András Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket, foglalta össze az elmúlt év legemlékezetesebb eseményeit, majd elsőként a süteménysütő verseny díjazottjainak gratulált. Első helyezett Tóth Sándorné, második Vörösné Kocsi Katinka lett, míg a harmadik helyen Jankovics Károlyné végzett.

A főzőverseny díjait Blaskó János Venesz-díjas mesterszakács és András Gábor polgármester adta át. Az első helyezettnek kijáró aranybográcsot, arany fakanalat és a vándorserleget a 40-es Team nyerte. II. helyezett Gubány Sándor lett, a III. helyezést a Farmer Vadásztársaságnak főző Szauter László érdemelte ki.

A folytatásban az Eddie and the Space Dogs lépett színpadra. A zenekart 2023 januárjában alapították Kalocsán. Bár Eddie és a Zűrkutyák is sok-sok éves zenei tapasztalattal rendelkeznek, ez az első közös zenekaruk. Repertoárjukban egyaránt szerepeltek régi rock- és bluesklasszikusok Hendrixtől és Claptontól, motown-dalok, de a pop vagy funk sem állt távol a Németh „Eddie” Edina – ének, Varga „Ziggy” Zsigond – billentyűs hangszerek, Óbert Tibor – dobok, percussion, Mácsai Balázs gitár, Csapai Tamás basszusgitár alkotta együttestől.

Fotó: Zsiga Ferenc

A kis méretű egzotikus állatok bemutatásával, simogatásával, extrém sport bemutatóval színesített program csúcspontja a 20 órakor kezdődő Zanzibár koncert volt, amelyre a közeli településekről is nagyon sokan érkeztek.

A kétnapos, végig kitűnő hangulatú XXV. Szakmári Falunap DJ Gabo retro bulijával a vasárnap hajnali órákban ért véget.