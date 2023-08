A klubot vezetik: Tuman Róbert és Vámos Tibor könyvtáros. Ahogyan a könyvtári ajánlóban is olvasható: „Az illatok olykor a költőket is megihlették, ezért ezúttal olyan alkotásokat veszünk sorra Ars poetica könyvtári versklubunkban, amik e témában íródtak. Ha Ön is csatlakozik hozzánk, feltétlen hozzon magával egy ilyet!”