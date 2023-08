Idén közel ötven kocsi és húsz csikós volt részese a programnak. A résztvevők főként a környező településekről érkeztek. A menet végighaladt a település utcáin, a megállóhelyeken a gyermekek és felnőttek egy-egy táncot mutattak be. A koreográfiát Nagy Nóra és Dunai Rudolf tanította be. A talpalávalót Ordasi István és zenekara húzta. A rendezvény fő támogatója a település önkormányzata volt, illetve több magánszemély is hozzájárult a szüreti felvonulás sikeréhez.