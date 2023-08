Az utóbbi időszakban egyre több lámpatest hibásodott meg és a különböző hálózati hibák is gyakrabban fordulnak elő a településen. Az önkormányzat az utóbbi két évben számtalan bejelentést tett az áram szolgáltató MVM felé a lakosságtól érkezett panaszok alapján. A mostanra korszerűtlenné vált lámpatestek cseréje azonban nem kis gondot okoz az önkormányzat számára, egyre nehezebb megoldani. Ezért az önkormányzat készített egy felmérést a városi hálózat állapotáról, amely alapján javaslatot tett a szükséges korszerűsítésre és a hálózatbővítésére.

– A korszerű közvilágítás, a modern lámpatestek nemcsak a lakosság, hanem a városba érkezők és az átutazók felé is pozitív üzenetet hordozna, nem mellesleg a közterületi biztonságérzetet is növelné – érvelt Czeller Zoltán polgármester a városi közgyűlés ülésén, ahol a képviselő-testület döntött a munkálatok elindításáról.

Azóta elkészültek a fejlesztéshez szükséges kiviteli tervek, a közbeszerzést előkészítő döntések is megszülettek. Az önkormányzat a régi lámpatesteket korszerű, LED világításra cserélné, egyes városrészeken pedig az eddigieknél sűrűbben helyezné el.

Az előzetes árajánlat szerint mintegy nettó 350 millió forintba kerülne a korszerűsítés és a bővítés. Az utóbbi másfél évben a közvilágítással kapcsolatos kiadások mintegy 30 millió forintba kerültek, ez a szám azonban jelentős növekedést mutat majd, a jövő évtől várhatóan akár 100 millió forint is lehet a közvilágításra fordított áramszámla. A fejlesztést követően az előzetes számítások szerint a LED világítással azért nem várható számottevő megtakarítás, mert a modern lámpatestek mellett bővítést is terveztek. Ennek ellenére az önkormányzat fontosnak tartja a beruházást, mert a közterületek jó megvilágítása a közbiztonság szempontjából is fontos.

Mivel azonban az önkormányzat egy ekkora beruházást, egy összegben nem tud finanszírozni, ezért a legkedvezőbb árajánlat érdekében uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.