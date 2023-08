Pénteken 18.30 és 23 óra között várják a látogatókat e különleges élménnyel. Az egész estés program keretében az állatgondozók több ikonikus állat látványetetését mutatják be, mint például szibériai tigrisek, afrikai oroszlánok, egzotikus majmok, kisragadozók és növényevő nagyvadak. A szarvasokat, a csacsikat, a pónikat és az antilopokat a látogatók maguk is megetethetik a már előkészített csemegékkel. A látványetetés 19.20-kor két helyszínről egyszerre indul. Később, 20.20-kor is lesz még egy látványetetés a mosómedvék, borz és a barnamakik érintésével.

20 órától a Csörömpölők Együttes lép az Vadaskert színpadára. Az este folyamán több helyszínen további élmények és izgalmak várják az érdeklődőket a standoknál, lesz hüllő- és trófeabemutató, állati kincsek standja, teknős- és óriáscsótány tapogatózó, ajándék arcfestés, éjjeli hangulatzenélés. A gyermekek az esti homokozóban és légvárakban is játszhatnak. A hüllő bemutató és kígyóshow 20.15-kor, a hangulatzenélés 21 órakor kezdődik.

A Vadaskert 23 órakor zárja be kapuit.