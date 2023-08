Augusztus 12-én délután szirénáktól volt hangos Tiszakécske. Aki nem tudta, hogy mi történik a városban, az bizony megijedhetett. Szerencsére semmilyen balesetről nem volt szó, csak a Magyar Mentőmotor Alapítvány szervezte meg a városban, pontosabban a városi sportcentrum mögött lévő parkban a Mentőmotoros Napot. A fővárosból és az ország különböző részéről több mint kétszáz motor indult el, hogy rendőri kíséret mellett Tiszakécskére érjenek. Mivel ez volt már a tizedik alkalom, így kétnaposra tervezték.

A Mentőmotoros Nap alapötlete az volt, hogy szervezzenek egy túrát, ahol a civil motorosok jobban megismerkedhetnek a mentőmotorokkal és a mentőmotoros közösséggel. Először húsz főre számítottak, de már akkor is többen voltak. Két évvel ezelőtt már kétszáz motor fölé kúszott a létszám, és ebben az évben is ennél a számnál húzták meg a határt, mert a túra útvonala alatt nagyjából ekkora motorsor tud biztonságosan közlekedni rendőri felügyelet mellett. A teljes útvonal egyébként tervezetten 159 kilométer volt.

– Nagyon sokfelé jártunk már a Mentőmotoros Nap kapcsán, mert az volt a célunk, hogy az ország minden táját bejárjuk, mondta Varsányi Zoltán az alapítvány kuratóriumának az elnöke. – Az egyik bajtársunk tiszakécskei, és ő ötlete volt az, hogy mi lenne, ha idejönnénk. Fogadókészség is volt, segítséget is kaptunk a szervezésben és az elhelyezésben, így Tiszakécske mellett döntöttünk. A motorok létszáma meghaladta a kétszáz főt, így kísérőkkel, szervezőkkel együtt, több mint háromszázan voltunk. Az étkezés nálunk becsületkasszás elven működik, mert a Mentőmotoros Nap erről is szól, hogy van egy társadalmi szerepvállalása az alapítványnak. A tombolából befolyt összeget is a Mentőmotor Alapítvány munkájára fordítjuk. Szerencsére évről évre egyre nagyobb értékű tombola tárgyakkal támogatnak bennünket a segítőink. Az első napon egyébként vetélkedőn is részt vehettek a motorosok, aminek egy része gyakorlati szakmai és elméleti jellegű volt, más része pedig ügyességi – tudtuk meg Varsányi Zoltántól.