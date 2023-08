– Dr. Kerek József gyermekkora megrázó tapasztalatai hatására készült és tanult ügyvédnek. Már akkor is szeretett volna másoknak is segíteni gondjaikban, bajaikban. Jogi diplomát 1973-ban, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett. Baján kezdte pályáját, a mai napig is ugyanannak az ügyvédi irodának a kilincsét koptatja, ahol pályájának kezdetén és nyugdíjazása után is dolgozik. Munkája elsodorta ugyan szülőfalujából, de Szalkszentmárton máig is otthona maradt. Feleségével, Sárika nénivel falunk értékvédői. Szalki ügyvédi irodájában is sokan felkeresik jogi problémáikkal. Ügyfelei szeretik, mert halkszavú, segítőkész, precíz. Egyszerűbb ügyekben, akár az utcán megszólítva is szívesen ad tanácsot, amit jószándék, a megértés, a kitartásra biztatás jellemez. Munkásságát 2023-ban a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara is elismerte. Sokat köszönhet neki falunk önkormányzata is, hiszen önzetlenül segít jogi ügyeinek intézésében, megoldásában. Aktív tagja több helyi civil szervezetnek, minden olyan önkormányzati és civil kezdeményezést támogat munkájával és anyagilag is, amely a településünk értékeit megőrzi, a múltból, a jelenből és a jövőbe tekint – méltatta dr. Kerek József munkásságát Kerner Erzsébet önkormányzati képviselő.

Ez évben sem maradt el a községben 50 évvel ezelőtt házasságot kötött párok köszöntése. Virágot és ajándékot kapott Vasvári Pál és Vasvári Pálné, dr. Kerek József és dr. Kerek Józsefné, valamint Takács Lajos és Takács Lajosné.

A művelődési házban Csomák Lászlóné „Cserzsi” szabadszállási textilszobrász alkotásaiból nyílt kiállítás. A falunap hátra lévő részében ingyenes szabadtéri programok szolgálták a gyermekek és a felnőttek kikapcsolódását.