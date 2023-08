Az Aranyhomok Kistérségi Egyesület által szervezett Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás idén is nagy közönséget vonz, minden nap más-más települések mutatkoznak be. A közönség a helyi finomságaikat is megkóstolhatják. A szakmai zsűri a következő díjakat ítélte oda az önkormányzatoknak.

Fülöpháza

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének különdíját Fülöpháza önkormányzat kapta. A díj odaítélésekor fontos szempont volt, hogy a községben a különleges természeti értékek megóvására nagy hangsúlyt fektetnek. A lakosság túlnyomó többsége ma is mezőgazdaságból és állattenyésztésből igyekszik megélni, amelyet a kiállítás is hűen tükröz. Standjukon a látogató betekintést nyerhet a Fülöpházán élők példamutató összefogásáról és küzdelméről, hogyan lehet a pusztaságban is emberfeletti erővel talpon maradni, egyre fejlődő gazdaságokat működtetni.

Ballószög

Az Agrárminisztérium különdíját Ballószög nagyközségnek ítélték oda. A méltatásból kiderült:

A díj odaítélésének szempontjai: Ballószögön élők élete sosem volt könnyű, a török hódoltság idejében például ki is halt, de újra benépesült. Küzdő szellem mindig jellemezte az itt élőket. Ma is azt látjuk, hogy bár hagyományosan a mezőgazdasági termelés, ezen belül a kertészet, szőlőtermelés jellemzi, de a településen számos vállalkozás működik. A kiállításukon ez ragadta meg a zsűri figyelmét, hogy milyen széles helyi termékkínálatot mutattak be.

Felsőlajos

A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat különdíját Felsőlajos önkormányzata vehette át. A méltatásban kiemelték: fiatal település lévén nagy utat tettek meg idáig, melyet a település dinamikus fejlődése is mutat. Nagyon sok szép és maradandót tudtak alkotni maguk és a jövő generációk számára. A kis falu összefogásával, szépségeivel, értékeivel mutatkozott be az idei évben is. A kiállításnak méltán sikerült megmutatnia a helyi értékek gazdag kínálatát.

Kerekegyháza

A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat még egy különdíját ítélt meg, Kerekegyháza városának. Méltatásban elhangzott: a településen élő emberek a régmúlt időkben pásztorkodással, földműveléssel és halászattal foglalkoztak. Hagyományaik, a szellemi és tárgyi örökségük e múltból ered. A település egyik legjelentősebb ágazata az idegenforgalom. Kerekegyháza külterületén, Kunpusztán kiépített idegenforgalmi létesítmények rövid idő alatt országos hírnévre tettek szert. A népművészet is sokféle formában jelenik meg Kerekegyházán. A kiállításban ízelítőt adtak a város gazdag történelmi múltjából és jelenéből.

Lakitelek

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály különdíját idén Lakitelek nagyközség önkormányzata érdemelte ki.

A méltatásból kiderült: a település standja méltón vonultatta fel a civil és ifjúsági élet portékáinak tárházát. Az eklektikus kiállítás a hagyományos népművelés különböző formáitól kezdve, kerti és mezőgazdasági termékeken át egészen a digitális művészetig szemléltette a lakiteleki fiatalság és a civilek életének gyöngyszemeit. Lakitelek szerves része a turisztikai szempontból kiemelkedő Tőserdő. A fürdő a gyógyulni vágyókat, míg a Holt-Tisza a pihenni, kirándulni szándékozókat vonzza. Ahogyan a helyiek tartják: Lakiteleknek nemcsak a múltja és jelene, hanem a jövője is biztos kezekben van.

Tiszaalpár

Ebben az évben a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a különdíjat Tiszaalpárnak adományozta. Kiemelten fontosnak tartja a kamara a magyarság történetének, eszméjének ápolását, melyet ősi, honfoglaláskori település, Tiszaalpár kellően bemutatott. A kiállítók igényesen megmutatták a nagyközség jellegzetes helyi kézműves értékeit:

Lajosmizse

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal különdíját Lajosmizse vehette át. A kiállító pavilonja célratörően, egy egységként ötletesen és letisztultan mutatja be a település helyi közössége által a településen termelt zöldségeket, gyümölcsöket, és a vállalkozások által készített termékeket, valamint a város gazdag kulturális értékeit, népi hagyományainak ápolását és éltetését. A kiállító pavilonban megtekinthető a városban működő cégek, vállalkozások termékei.

Tiszakécske

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság különdíja adományozott Tiszakécskének. A díj odaítélésének szempontjai voltak, hogy a helyi értékek közül a város most kiemelte kiállításában a Tiszához köthető természeti értékek és élőhelyek bemutatását. Az elmúlt két évben új attrakciókkal gazdagodott Tiszakécske, így pl. a Nádirigó tanösvény és az új kilátó újabb lehetőséggel bővítette a város turisztikai kínálatát. A kiállítás azt a szemléletet sugallja, hogy Tiszakécske lakosai tisztelik környezetüket és természeti erőforrásait. Erre támaszkodik a város több évszázados mezőgazdasági kultúrája, társadalmi fejlődése.

Kunbaracs

A Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának különdíját kapta Kunbaracs község. A méltatásból kiderül: Kunbaracs természeti értékei közé tartozik a Homokhátság, ahol sétálhatunk, kerékpározhatunk, lovas utakat is megtehetünk, és megtekinthetjük a homoki gyertyános tölgyeseket vagy bejárhatjuk az ősborókást. A vendégszeretet itt sem ismeretlen, igazi magyarsággal, falusi fogadókkal várják az idelátogatókat, hagyományőrző rendezvényeik is ezt tükrözik. A Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett A Szakkör – Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért program aktív résztvevői. Legutóbb 3 szakkört indítottak a majd 700 lelket számláló településen, nemezelés, vesszőfonás és makramé szakágban. Ebben az évben a települést bemutató faházat is a szakkörök mentén rendezték be. A település egy fonót is szeretne létrehozni a későbbiekben, hogy még több szakkörbe be tudják vonni a lakosságot.

Jakabszállás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának különdíjat adományozott Jakabszállásnak. A díj odaítélésének szempontja volt, hogy a község történelmét tekintve a puszták népének adott otthont az elmúlt évszázadokban. Ezeket a hagyományokat híven őrzik a mai jakabszállásiak is. Ezt leginkább az éves szüreti rendezvényükön mutatják meg a nagyközönségnek, amikor hintók, pados kocsik, csikósok járják a település utcáit. A néptánc is élő hagyomány a községben. A múlt tisztelete a pavilonban látható fotókon is tetten érhető. Több kép is azt mutatja meg, ahogy a mai jakabiak az épített örökséget vigyázzák. Ami külön elismerést érdemel, az Jakabszállás jelene, a ma ott élők kapcsolata a településükkel. Jakabszállás nap mint nap bizonyítja, hogy élhető község.

Helvécia

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagydíjat Helvécia nagyközség önkormányzatának adományozta. A méltatásban elhangzott: a nagyközség az adottságai és történelmi háttere lévén ahogy a múltban, úgy a jelenben is ezer szállal kötődik Kecskeméthez. A múltban elsősorban a mezőgazdaság kötötte össze a várost és a nagyközséget, hiszen a Helvécián megtermelt gyümölcs és zöldség a kecskeméti piacon cserélt gazdát. A mai napig sokan foglalkoznak Helvécián mezőgazdasággal, amit szépen díszített pavilonukban be is mutattak. Helvécia különlegessége, az a széleskörű összefogás, ami a település gazdálkodóit, lakóit jellemzi. Helvécia jelenére különösen igaz, hogy szoros a kapcsolat Kecskeméttel. Igaz ez a gazdasági fejlődés dinamikájára, sőt a virtuális szálakon túl a valós kapcsolat is jól látható. Helvécia sikerrel pályázott a Vidékfejlesztési programban a települést és Kecskemétet összekötő út építésre. A Kiskőrösi út teljes felújításával egy újabb biztonságos és kényelmes közlekedési lehetőséget teremtettek. Kecskemét hálás ezért!

Közönségdíj

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület közönségdíját 396 Facebook szavazattal Ballószög Nagyközség Önkormányzata nyerte el.