Dr. Bíró Tibor dékán telefonon jelezte Láng Istvánnak, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatójának, hogy segíteni szeretnék az árvízi védekezést a kollégákkal és a hallgatókkal. Ezt követően Bencs Zoltán, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója kijelölte a helyszínt, ahol segíteni tudják az árvízi védekezést.

− Nekünk ez azért fontos, mert azok a mérnök hallgatók, akik a jövő árvízvédeleméért, annak a megfelelő színvonalú végzéséért lesznek felelősek akár vezetőként, akár beosztottként lényeges, hogy minél hamarabb ilyen éles helyzeteket kihasználva részt vehessenek, gyakorlati tapasztalatot szerezhessenek. Ezek vissza nem térő alkalmak egy négyéves oktatási ciklusban. Ha tehát a képzési idő alatt akad egy ilyen szélsőséges vízrajzi helyzet, akkor ebben az esetben a gyakorlati kompetenciák növelése együtt jár azzal, hogy közben segítjük az ágazat munkáját, hiszen egy ilyenkor minden kézre szükség van. Összekötjük a gyakorlati hasznot a védekezéshez nyújtott támogatással − mondta a baon.hu-nak dr. Bíró Tibor dékán.

Nemzetközi szinten is egyedülálló gyakorlópályán szereztek tapasztalatot

A bajai oktatás gyakorlatorientáltságát emelte ki a dékán a továbbiakban, hangsúlyozta, hogy minden vízügyi kérdésben segítik az ágazat munkáját, többek között árvizek idején is. A vízügyi feladatok közül kiemelkedő szerepet tölt be a vízkárelhárítás, és azon belül az árvízvédelem. Éppen ezért a nemzetközi szinten is egyedülálló, múlt évben átadott, Szolnok közelében található Karcagi Gábor Árvízvédelmi Gyakorlópályán töltött gyakorlatot is beépítették az oktatásba.

A hallgatók egy emberként segítettek

A gyakorlópályát már megjárt, és árvízvédelem tantárgyból vizsgázott hallgatók, kiegészülve alsóbb éves társaikkal lehetőséget kaptak életük első éles bevetésére. Az előrejelzések szerint a minden eddigi rekordot megdöntő Murán és Dráván a napokban levonult árvíz biztonságos levezetéséhez az Országos Vízügyi Főigazgatóság a helyi szakembereken felüli erőforrásokat is rendelt. Így a mozgósítás során – a kari vezetésnek az Országos Vízügyi Főigazgatás irányába tett felajánlása alapján − a Víztudományi Kar hallgatói is lehetőséget kaptak a védekezési munkákba való aktív bekapcsolódásra. A hallgatók számára ez egy váratlan és gyors reagálást igénylő felkérés formájában fogalmazódott meg, hiszen ilyen helyzetekre nem lehet előre ütemezetten számítani.

A nyári időszak ugyanis az iskolán kívüli szakmai gyakorlatok és a pihenés ideje. Ennek ellenére a hallgatók egy emberként ajánlották segítségüket.

A Víztudományi Kar mentőcsapata a drávaszabolcsi védelmi szakaszon teljesített árvízvédelmi szolgálatot. A diákok nemcsak tanultak, hanem a munkálatokba is bekapcsolódtak. Így a majláthpusztai gátőrjárás magassághiányos szakaszán nyúlgátépítést hajtottak végre, a sors fintoraként éppen azokkal az átvezényelt szolnoki szakemberekkel, akik korábban a gyakorlópályán a gyakorlati ismeretekre oktatták őket.