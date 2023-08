A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. június 19-étől járatmódosításokra kényszerült az Izsáki úti lezárások, az építési munkálatok kapcsán. Hári Ernő örömét fejezte ki, hogy szeptember elsejétől végre ismét tudják használni az Izsáki utat. A teljes útvonalon mehet a megszokott útvonalon az 1-es, 11-es, 11/a, 15-ös, 19-es járat, melyek a nyári szünetben nem közlekedhettek az útépítési munkálatok miatt. Igény mutatkozott rá, hogy a Homokbánya, Petőfiváros, Széchenyiváros és úgy a Széchenyi tér közvetlenül elérhető maradjon.

A járat száma nem 601-es lesz, hanem bevonják a Kadafalvól közlekedő 34-es járatcsoportba. Egyenlőre kísérleti jelleggel, november 30-ig, bár nem lesz olyan sűrű a járatforgalom.

Izsáki úti tapasztalatok

Az elmúlt két és fél hónap tapasztalatát is összegezte az igazgató az Izsáki úti lezárások kapcsán. Összességében: az utasközönség száma 15-20 százalékkal magasabb volt. A lezárások miatt többen közösségi közlekedésre váltottak.

Az Izsáki út lezárása a hetényieket is nagyban érintette. Az elmúlt két hónapban nem közlekedhetett a 15-ös, 19-es járat, melyek szeptember elsejétől ismét a régi megszokott útvonalon járhatnak.

Az egyik helyettesítő járat, a 649-es, mely Hetényt és a déli iparterületet kötötte össze egy apró hálózati korrekcióval marad. Szeptember elsejétől 649-es bár megszűnik, de a 15D mind a két irányban, Petőfivárosban a Széktó utca, Szüret utca és az Egyetértés utca megállóhelyeket érinti majd, de ez menetidőben alig lesz érezhető.

Iskolák

A KEKO közvetlen járatokat indít számos iskolához. A sort egy éve kezdték a Petőfivárosban, a Vásárhelyi Pál iskolával, majd folytatódott a Kodály Iskolával, és a Corvin Mátyás Iskolával. A közvetlen elérhetőséget biztosítják a Vacsi köz és Katonatelep felől.

Most szeptembertől továbblépnek, újabb oktatási intézményt vonnak be. Az 516-os járat éppen Kadafalváról indul, ahonnan már sikeres a városrész és a Vásárhelyi közötti járat, de igény mutatkozott a Homokbányán található Mercedes Schule elérhetőségére is. A másik vonal, az 514-es szintén a Mercedes sulit érinti, a Széchenyi tér irányából, érintve a Dobó körutat, Árpádvárost. A harmadik, az 504-es pedig szintén a Széchenyi tértől indul, de a Széchenyivároson és Petőfivároson keresztül éri el a Mercedes sulit.

Ezen járatokat nemcsak a diákok, hanem bárki más is igénybe veheti. A buszok érintik a Bagoly egészségházat is.

A 404-es a nyugdíjasoknak is kedvez

A KEKO egy másik kérésre reagálva indít új járatot a Margaréta buszfordulótól a Honvéd kórházat érintve a Széchenyi térig, hogy a nyugdíjasok is könnyedén elérjék az egészségügyi ellátásokat.

Ez a vonal is egyelőre kísérleti jellegű, szeptember 1-től jár egészen november 30-áig.

A vonat buszbérlettel használható

Ahogyan arra mindenkor felhívja a figyelmet az igazgató, tömegközlekedésünk része a hetényegyházi és az Kisfái vonat is, mely buszbérlettel használható. Változatlan menetrenddel közlekednek a vonatok szeptember 1-je után is.

Helyi bérlettel szintén igénybe vehetők a Volánbusz Zrt. által üzemeltetett regionális autóbuszjáratok.

Hári Ernő hozzátette: sikerült egy olyan kínálatot létrehozni és üzemeltetni, mely lehetővé teszi, hogy az utasközönség számára tudatosan tervezve a város bármely pontja elérhető egyetlen bérlettel.

Szorosabb kapcsolat a KTE-vel

A város vezetésétől lehetőséget kaptak, hogy a KEKO szorosabbra fűzze kapcsolatát a KTE-vel. Hári Ernő megjegyezte, ő maga is futballrajongó, kijár a meccsekre is. Sok a hasonlóság közöttük. Ahogyan a KTE, úgy ők is csendben dolgoznak, teszik a dolgukat, eredményesen.

Egye-egy mérkőzésre 4-5 ezren is kilátogatnak, annyi autónak pedig fizikailag sem lehet helye a közeli parkolókban. Éppen ezért egy olyan kiszolgáló vonalhálózaton dolgoznak, melyet meccsek idején használhatnának a szurkolók, tehermentesítve ezzel a város forgalmát is, megoldva a parkolási gondokat.

