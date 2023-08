Szeptember 1-jén, 17 órakor különleges kiállítás nyílik a Faluházban a Magyar Fotóművészek Világszövetségének (MFVSZ) XXII. Jubileumi - Nemzetközti Magyar Fotószalon képeiből. A szeptember 15-ig látogatható kiállítást Bedi Gyula, Uszód polgármestere, az MFVSZ alelnöke nyitja meg. Családi piknikre is várják a résztvevőket, akik a reneszánszát élő szabadtéri moziban is szórakozhatnak a futballpályán.

A falunap második napján 10 órától indul az amatőr kispályás focibajnokság. A főzés szerelmeseiből verbuválódott csapatok főző- és sütő versenye, valamint a IX. Dunaszentbenedeki Pálinka- és Párlat Mustra is a focipálya környezetében zajlik majd. Vargyas László polgármester 15 órakor ünnepélyesen is megnyitja a XXIV. Dunaszentbenedeki Falunapot, majd átadják a község kitüntető díjait. Az esemény alkalom lesz arra is, hogy a különböző bajnokságok, vetélkedők és a főzőverseny eredményeit kihirdessék. Utána a hagyományőrzésé lesz a főszerep. Színpadra lép a Dunaszentbenedeki Hagyományőrző Néptánccsoport, az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Szakcsoportja és a Kalocsai Roma Gyermek Tánccsoport. Színpadra áll Horváth Szilveszter, a Csiga Duó, az Easter zenekar és az Irigy Hónaljmirigy is koncertetezik. A Pedrofon zenekar 21 órótól szórakoztatja a közönséget, majd retró diszkó zárja a napot.

Szeptember 3-án, 10 órától ökumenikus istentisztelettel zárulnak a benedeki falunapok.