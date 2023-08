Az ágasi gyerekek megismerhették a nomád életmódot is a Hetedhét táborban. Ágasegyháza határában sátrat állítottak, és áram, internet, mobiltelefon, vezetékes víz nélkül éltek át a kalandos programot. A most zárult kéthetes tábor élményeit Kovács Lajosné Marika és kitartó segítője, a kézműves foglalkozásokat is vezető Galambné Marika az alapítvány elnöke összegezte.

Az ingyenes táborban 47 gyermek vett részt, akik zöme ágasegyházi volt, de néhányan éppen itt nyaraltak a nagyszülőknél. Többen visszatérő táborozók. A vezetők munkáját 19 önkéntes fiatal segítette. Idén újra voltak külföldi önkéntesek is, Franciaországból Moris és Csehországból Lucas. A többi önkéntes fiatal egy része ágasegyházi volt, illetve érkeztek még segítők Kiskunmajsáról, Apostagról és Tápiószentmártonból. A külföldi és a vidéki önkénteseket a református egyház szolgálati lakásaiban szállásolták el, étkezésükről a helyi családok gondoskodtak. Korábban mindig az iskola tantermeiben aludtak az önkéntesek hálózsákban, de idén a felújítás miatt ez nem volt biztosított.

Fiúk és lányok egyaránt ügyeskedtek kézművességben

Három nap a kézművesség jegyében telt, a gyerekek többféle technikát kipróbálhattak. Nemezeltek, mézeskalácsot sütöttek, díszítettek, cukorvirágokat készítettek, kavicsokat festettek, papírállatkákat és papírmasé lámpabúrákat kreáltak. A kézműves foglalkozások szünetében a 3D nyomtatás rejtelmeivel ismerkedtek a táborozók. Baji András útmutatásai alapján maguk is készíthettek különböző tárgyakat. Nemcsak a lányok, de a fiúk is rendkívül ügyesek és kreatívak voltak.

Az egyik nap a Bács-Kiskun vármegyei rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztálya képviseletében Farkas Attila főtörzszászlós és Gugi Krisztina zászlós, iskolarendőr tartott bemutatót. Ennek keretében felállítottak egy kerékpáros akadálypályát, valamint Ágasegyháza utcáin közösen kerekeztek. KRESZ-tesztet töltettek ki, aszfaltra táblákat rajzoltattak.

Túszt is kellett kiszabadítaniuk a táborozóknak

A programok között szerepelt kincskeresés és túszkiszabadítás. A táborozó gyerekek három csapatot alkottak. Mindegyiknek más-más túsz kellett kiszabadítania. Túsz volt Kovács Lajosné, valamint Lucas és Moris. A táborozóknak különböző feladatokat kellett megoldaniuk, melyek helyes megfejtése egyre közelebb vitte őket a túszok megtalálásához. Minden feladat helyi civil szervezetekhez kapcsolódott, többek között a Kovács Kinga Alapítvány munkásságát, célkitűzéseit is megismerhették. A helyi szervezetek mindenben partnerek voltak, örömmel segítettek.

A táborozók egy nap kirándultak a felsőlajosi Magánzoo-ba, majd hazafelé úton Kecskeméten, a hetényegyházi Nyíri erdőben túráztak.

Népszerű volt a sátorozás

A legnagyobb sikere mégis Ágasegyháza határában, Sándortelepen a nomád sátorozásnak volt. A csapat sátrakat állított, közösen főzött paprikás krumplit, tábortüzeket gyújtottak. Meglepő módon a gyakran mobilozó, internetező gyerekek a pusztaságban is jól érezték magukat, a nem éppen 21. századi körülmények között. A sátortáborba ellátogatott az orgoványi tűzoltóegyesület, akik bemutatót tartottak, és a diákok közelebbről is megismerkedhettek az eszközeikkel. A lánglovagok mellett a Hírös Rescue Team képviseletében Trencsényi Péter ezúttal két mentőkutyával, Fügével és Mogyival tartott bemutatót.

A tábor zárónapján, pénteken, a gyerekek a szüleiknek tartottak műsort. Mind a három csapat a választott országot prezentálta, énekkel, képekkel. A Gumimacik Magyarország, a Farkasszemek Franciaország, a Hetedhét Bajnokok Csehország értékeit mutatták be.