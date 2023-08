Az autizmus szó hallatán sokan gondolják úgy, hogy ismerik ezt a betegséget, de kevesen értik igazán, hogy milyen kihívásokkal jár egy autizmussal élő gyermek nevelése. Dr. Lajos Krisztina pontosan tudja ezt, hiszen párjával 7 évvel ezelőtt egy akkor 3,5 éves autizmussal élő kisfiú nevelését vállalta magára. Krisztina jogászként, szociális munkásként és egy nevelőszülői hálózat szakmai vezetőjeként is helytáll a mindennapokban. Emellett pedig a Könnycsepp és Mosoly Alapítvány kuratóriumának az elnökeként segít szebbé varázsolni egy-egy család és gyermek életét.

– A fogyatékkal élők sorsa mindig megérintett, régebben dolgoztam siketekkel, tanultam jelnyelvet is – magyarázta, majd hozzátette, hogy jogot is azért tanult, hogy még többet és még jobban tudjon segíteni a rászoruló embereknek. Ezért érzi fontosnak az oktatói munkáját is. Ugyanis mindemellett Krisztina óraadó tanár egy főiskolán, ahol a gyermekvédelem jogi alapjaival ismerteti meg a felnövekvő nemzedéket.

Az autizmussal akkor találkozott testközelből, amikor a párjával egy 3,5 éves autista kisfiút magukhoz vettek.

Mint mondta, a kisfiú a találkozásukig egy csecsemőotthonban élt. Az autizmus területe pedig ezután – a gyermek fejlesztése során – került érdeklődésének a középpontjába.

– Kecskemét viszonylag jól ellátott az autizmussal élők részére oktatás és fejlesztés szempontjából – mondta Krisztina. Hozzátette, hogy persze vannak még olyan lehetőségek, amik nem érhetők el a városban vagy éppen nagyon drága módszerek.

– Annak örülhetünk, hogy van óvoda, iskola, vannak szakemberek és van napközbeni ellátás a gyerekek és a felnőtt autisták részére is

– tette hozzá.

Krisztina élete a segítségnyújtásból áll, ez nem vitás. A Könnycsepp és Mosoly Alapítvány kuratóriumának az elnökeként fontos célkitűzése, hogy alapítványuk segítségével támogatni tudja a nehézségekkel, betegségekkel küzdő gyermekeket és szüleiket. Legfőbb céljuk ugyanis, hogy a könnycseppeket letöröljék és mosolyt csaljanak az emberek és a gyerekek arcára.