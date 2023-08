A DTkH eddigi szolgáltatási területén is a korábban megszokott időpontokban és gyakorisággal szállítja el a kommunális, szelektív csomagolási és zöldhulladékot, néhány kivétellel.

Csongor Attila felidézte az elmúlt hetek legfontosabb eseményeit. Mint arról mi is beszámoltunk már, július elsejétől a MOL a hulladékgazdálkodási cégek koncepcióban átvette hulladékgazdálkodás irányítását, ez azonban a lakosságot nem érinti. A hulladékszállítás továbbra is ugyanúgy a DTkH által történik és a DTkH ugyanabban az időpontokban szállítja a hulladékot, mint eddig is.

Néhány változást eszközöltek csak. Egyes városrészekben augusztus 1-jétől változik a szemétszállítás rendje. A kommunális szállítást nem érinti, ugyanúgy kell a hulladéktároló edényeket kihelyezni gyűjtési napokon. Ésszerűsítés végett azonban van némi módosítás a másik kettő esetében, ami a gyűjtés gyakoriságát nem érinti.

Továbbra is a szelektív hulladékgyűjtés rendjében kétheti rendszer marad Kadafalva, Katonatelep, Szarkás területén.

A műszaki tartalom megmarad, de a szállítási naptár változik.

Ezekben a városrészekben augusztus első gyűjtési alkalmával, azaz Katonatelepen augusztus 7-én, Kadafalván és Szarkásban pedig augusztus 2-án begyűjtik a zöldhulladékot és a szelektív csomagolási hulladékot, egyszerre. Ezt követően pedig mind Katonatelepen, mind Kadafalván, Szarkáson felcserélődik az eddig megszokott szállítási rend. Amikor zöldhulladékot gyűjtötték volna, akkor a csomagolási hulladék gyűjtése lesz, amikor pedig a csomagolási hulladék lenne, akkor a zöldhulladékot kell a lakosságnak kihelyezni.

További módosítás, hogy megtartják egyes városrészekben a heti rendszerességű szelektív hulladékgyűjtést. Így a belvárosban, a Széchenyivárosban, a Műkertvárosban és a Hunyadivárosban heti sűrűséggel gyűjtik be a csomagolási hulladékot továbbiakban is. Minden részlet megtalálható a DTkH honlapján.

Ahogy arról korábban beszámoltunk , a napokban az ügyfélszolgálati irodák terén is változás történt. A DTkH bezárta a Béka fasoron lévő irodáját, és már csak a Csányi János körút 14. szám alatt várja ügyfeleit, de magasabb létszámmal. Hétfőnként hosszított nyitvatartással, egészen este hét óráig tartanak nyitva.

Végül Csongor Attila elmondta: a zárt kukatárolók második üteme zajlik.

A napokban aláírták a második ütem összes szerződését a kivitelezővel, heteken belül elkezdődnek a munkák.

Az egyes ütem a végstádiumban van, ami azt jelenti: egy-két héten belül az összes zárható kukatároló elkészül, melyre az egyes ütemben leszerződtek. Az első ütembe 15, a másodikban 24, míg a hamarosan kezdődő harmadik ütemben további 15 készítése várható. Ezzel tulajdonképpen a DTkH az általa vállalt feladatot teljesítette, innentől kezdve már a lakosságnak csak segítséget nyújt a kivitelezés előkészítéséhez.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.