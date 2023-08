A Pandúr és a Remete utcának az aszfaltozását tervezi a bajai képviselő, Polyák Judit a bajaszentistváni városrészben. Olyan utcákról van szó, ahol az esőzés hatalmas kátyúkat okoz.

− Az autókban is nagy károkat okozhat, akár tengelytörést is. Én személy szerint nem is mernék behajtani ezekbe az utcákba. Testületi ülésen már többször kértem, hogy találjanak rá megoldást. Eddig zúzott kővel szórták le, de ez csak rövid távú problémamegoldás. A végleges megoldást az jelentené, ha ezt rendesen leaszfaltoznák − fogalmazott Polyák Judit.

Hozzátette, hogy már a lakók is hajlandóak lennének önrészt fizetni, tehát ez a szándék is megvan, aláírásokat gyűjtöttek ez ügyben. Sajnos ezek az utcák hátrányos helyzetűek ebből a szempontból, de a képviselő hangsúlyozta, hogy nem adja fel.

Emellett a képviselő szeretné, ha a Sárköz utcában megoldódna a csapadékvíz-elvezetés problémája. Valaha volt csapadékelvezető árok a szűk utcában, de a nagy esőzések miatt tele van hordalékkal, a gaz benőtte. Ma már olyan nagy gondok is vannak, hogy az egyik idős hölgy házának az aljába is befolyik a víz, a ház fala vizes, megrepedt. Polyák Judit hangsúlyozta, nagyon sürgős lenne, hogy a városvezetők foglalkozzanak ezzel a problémával.