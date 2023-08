– Petőfi Sándor szüleinek Szabadszálláshoz való kötődését, a költő gyermekkorát felidézve kapta a nevét a fesztivál. A rendezvényen minden Petőfiről szól. A nyitónap a költő és szerelme, Szendrey Júlia szerelméről szól. Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes osztja meg gondolatait a székelyhídi szerelem ösvényéről, aminek létrehozásában településünk is közreműködik. A szabadszállási Anyám tyúkja fesztivál és a kiállítás is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Petőfi és Júlia emléke, valamint a szerelem örök értékei továbbra is éljenek és inspiráljanak bennünket – fogalmazott Darabos József polgármester.

Szombaton a főzőtudomány kapja a főszerepet. A tyúkfőző versennyel hagyományt kívánnak teremteni a városban, ahol a Petőfi-kultusz ápolása, mellett célul tűzték ki a költőhöz köthető gasztronómia és kulturális hagyományok ápolását. A fesztiválon összemérik tudásukat a legkiválóbb szakácsok, akik elkészíthetik a vármegye legfinomabb tyúkpörköltjét, amilyet maga a költő is szeretett.

– A tyúkfőző verseny mellett számos látványossággal és kulturális csemegével várjuk az érdeklődőket. A fogatosok és a táncosok felvonulását követően a Kecskemét Táncegyüttes és a Felső-Kiskunsági Folk Közösség mutatja be az Alföld című előadását a vársártéren. Ugyancsak ezen a napok kerül sor a városi kitüntető címek átadására. Vasárnap tarjuk meg a Petőfi Fogathajtó Vándorkupát, majd a Magyarok Étele verseny győztesei, Balog Márti és Pottondi Nándor mutatja be tudományát. A rendezvény a „Kis lak áll a nagy Duna mentében” című nótaesttel zárul – sorolta a polgármester.

A fesztivál első két napjánk esetjén helyi és országos hírű előadók műsora szolgálja a résztvevők kikapcsolódását. A gyermekeket egész napos Csupa-Csoda játszótér, airosoft bemutató, ugrálóvár, kézműves foglalkozások várják.