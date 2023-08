– Faiskola működik, homoktövis és bodzaszaporító anyagot állítunk elő és idén először őszibarack oltványokat is. Szabadföldi zöldségekből a fő irányt az uborka és a káposztafélék jelentik. Uborkából mintegy kísérleti jelleggel öt fajtát termesztünk, a káposztafélékből szinte mindent felölel a repertoár: fejes káposzta, karfiol, brokkoli, kelkáposzta is terem a kertészetben – mutatja be Pullai Béla családi kertészetük terményeit.

A több mint 40 éves kertészeti tapasztalattal rendelkező, kertészmérnök végzettségű szakember fiával, Gáborral kezdett bele a szabadföldi növénytermesztésbe Jakabszálláson.

– Megvettük a 3,2 hektáros területet, ahol jelenleg két hektáron folyik intenzív termelés. Minden évben forgunk a zöldségfajtákkal és a faiskolával is, két egymást követő évben nem kerülhet ugyanoda ugyanaz a zöldségfajta. Ez a termőföld regenerálódása miatt nagyon fontos – hangsúlyozta a szaktudást adó idősebb Pullai. Fia, Gábor, amellett, hogy folyamatosan tanul, a lendületért felelős. Három éve költözött haza Ausztriából azért hogy édesapjával közösen termeljen. Jó megélhetést biztosító középvezetői állást hagyott ott a Lajtán túl, de hozta magával az élelmiszeriparban eltöltött 10 év tapasztalatát.