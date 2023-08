Mint mondta, ismert fővárosi szakemberek is tagjai az alapítvány kuratóriumának. Senki ellen sem irányul, viszont garanciája annak, hogy a nagy értékű dokumentumok sokasága egyben maradjon. Arra ugyanis volt már példa idehaza, hogy egy - egy gyűjtemény anyaga elkallódott, miután a gyűjtő elhunyt. Az alapítvány továbbra is részt vesz a város életében és szerepet vállal a Petőfi kultuszápolásban. Mint arról korábban beszámoltunk, Krámer Iván (történelmi és irodalmi érdeklődésű, elkötelezett magángyűjtő) nagyszabású anyaga elsősorban a szabadságharc, Kossuth Lajos, Görgei Artúr és Petőfi Sándor témakörben, nyomtatott és vizuális korabeli szakmai és kultusztörténeti kollekció. Ez a városi és a megyei értéktárban is helyet kapott. Krámer Iván ma is gyűjti a relikviákat. Legutóbb egy 1851-ben készült colt fegyver másolatát szerezte be. Egy ugyanilyet kapott Kossuth Lajos a fegyver tervezőjétől, amikor az USA-ba látogatott. Az eredeti darab a Magyar Nemzeti Múzeumban található. A hatalmas gyűjtemény az ismert színésznő Jászai Mari egyik Petőfiről szóló-, illetve Kossuth Ferenc Mednyánszky Sándor ezredesnek az emigrációba címzett leveleivel is gyarapodott az utóbbi hetekben. Krámer Iván lapunknak elmondta: az alapítvány képviseltette magát azon a fejéregyházi megemlékezésen, amelyet Petőfi Sándor eltűnésének 174. évfordulóján rendeztek. A szervezet az augusztus 31-én a Petőfi 200 emlékév országos lezárása tiszteletére koszorúzáson, szeptember 8-án Szendrey Júlia tiszteletére rendezendő megemlékezésen és az október 6-i ünnepségen is képviselteti magát. Majd október 17-én a kiskőrösi Petőfi 200 lezáró ünnepségén is szerepet vállal az alapítvány, nyilatkozta a kiskőrösi gyűjtő.

A felvételen egy utángyártott forgópisztoly, amely eredetije több mint 170 éves. Kossuth Lajos talán az első magyar volt, aki birtokolhatta és kipróbálhatta Samuel Colt revolverjeit Amerikában. 1853-ban kapta ajándékba az 1851 Navy és 1849 Pocket revolvereket egy díszes szettben a fegyvergyárostól.

Fotó: Barta Zsolt