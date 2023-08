A gyulafehérvári származású világhírű művész 1936-ban járt először Szankon, majd a következő években többször is. Ott tartózkodásai alatt Esze Tamás református lelkésznél vendégeskedett, s ennek emlékére került a parókia falára az emléktábla, melyet minden évben a művész születésének évfordulóján koszorúznak meg. Gy. Szabó művészete Szankon kezdett kiteljesedni, ezt a korszakát a huszonnyolc tusrajzot tartalmazó Homokvilág című kiadványban is megörökítette. A megemlékezést követően a községháza falán lévő Zank vezér domborműnél is koszorúznak.