Három pedagógus kapcsolódott be a tábor lebonyolításába, illetve több előadó és hét segítő vett részt a tábori munkákban. Óvodapedagógus, két testnevelő segített a napi programokban. A szervezők hobbi szinten gazdálkodnak, kertészkednek.

Babella Fanni hangsúlyozta, hogy a Farm tábor György Erika óvodapedagógus és Faldum Gábor testnevelő tanár nélkül nem lett volna ilyen különleges.

Láthattak, milyen, amikor magunk termesztünk meg sok mindent

− A farmon van 100 tő cukkini, paradicsom, padlizsán, répa, kukorica, patisszonok, eper. Azt szeretnénk átadni a gyerekeknek, ami nekünk is örömet okoz, hogy nem mindegy mit esznek, mi kerül a tányérra és honnan. Egészen más íze van annak, amit mi, a két kezünkkel előállítunk. Sok-sok munka után igazi ünnep, amikor betakarítjuk azt a termést, amit mi gondoztunk. Az egészségünk szempontjából nem mindegy az sem, hogy milyen messziről érkezik az a zöldség − sorolta a szervező.

Nagyon sok minden motiválta őket a tábor megszervezésben. Sok gyerekkel foglalkoznak év közben.

Amikor kitalálták a témát, akkor azt tartották a legfontosabbnak, hogy olyan tábort szervezzenek, amit szívvel-lélekkel tudnak lebonyolítani.

Olyan előadókat hívtak, akik érdekes információkat osztottak meg a gyerekekkel. Mint azt Babella Fanni hangsúlyozta, a tábor után is szeretnék tartani a kapcsolatot az Illimán Garden munkatársaival, akik több érdekes dologgal ismertették meg a gyerekeket.

− Egy egész délelőtt tartották a programokat, volt magfelismerés, ahol átvették a legfontosabb zöldségek magjait és azok érdekességeit. Kártevő-bemutatót is tartottak, amikor megmutatták a paradicsomot és kukoricát károsító rovarokat, mint a drótférgek, poloskák, tripszek és molytetvek. Ezt követően termésbemutató és kóstoló is volt. Mindenki megkóstolhatta a neki tetsző paradicsomokat és más különleges zöldséget, mint a tomatillo vagy az egérdinnye. A programok végén a gyermekek pedig kaptak házi készítésű chipset és még egy kis bogarászásra is volt idő. Nagyon jó lehetőség volt ezt a fajta előadást is kipróbálni, a gyerekek nagyon nagyon élvezték − tudtuk meg Babella Fannitól.

Sikerélményt adtak a fiataloknak

A szervezők célja az volt, hogy ne csak a lovasokat szólítsák meg. Mivel gyerekekkel foglalkoznak az év folyamán, az a véleményük, hogy nagyon sok gyermek mindent készen kap meg.

− Kevés munkával sok mindent kapnak, ami annyit jelent, hogy sem a bukást, sem a sikert nem tudják megélni. A kertészkedésben például nagyon gyorsan jön a sikerélmény, ha csíráztatunk például. Ha ültetünk, akkor már öt nap múlva látjuk, hogy kihajt a kis búza. A kertészkedésben van sikerélmény és sokat lehet tanulni belőle.

A gyerekeknek rengeteg mindent tanít a szabad levegő, az állatok és a növények mellett töltött munka.

Ami tulajdonképpen nem munka, hanem interaktív foglalkozás, így próbáljuk átadni a fontos dolgokat. Több csapatban voltak a kicsik, több vetélkedő is volt. Volt olyan ötéves kisfiú faluról, aki már kétéves kora óta nyuszit csontozott ki az apukájával. Minden terményt, szemes takarmányt ismert, de akadt olyan gyerek is, aki még életében nem járt erdőben. Nagyon sokféle gyerkőc érkezett, összesen közel ötvenen jöttek − sorolta a szervező.

Az állatok gondozásába is bekapcsolódtak a gyerekek

A farmon jelenleg 36 ló , három nyúl, négy kutya és tíz ivartalanított macska van, időközben egy kecske is érkezett a táborozókhoz. Minden nap más-más állatról tanultak a gyermekek. Játékos vetélkedőkön keresztül több sorversenyt is szerveztek. Mindig próbáltak olyan programot szervezni, hogy mindenkinek legyen a tábor ideje alatt legalább egy sikerélménye. Az állatok mellett nagyon szigorú szabályokat kellett betartani a gyermekeknek, hogy a farmon élő állatokat ne veszélyeztessék.

− Nagyon fontos a mai gyermekeknek, hogy nagyon kevés helyen tudják megtapasztalni azt, hogy felelősséggel kell viselkedni a környezetben. Vendégek vagyunk, sokszor a viselkedésünkkel veszélyeztetünk másokat, ennek következményei vannak, amit vállalni kell. Erre nagyon-nagyon jó színtér egy farm, egy lovarda ahol az egész napi viselkedésük hatással van az állatok viselkedésére, nyugalmára, jóllétére − tette hozzá a szervező. Ez a fajta tábor nagyon-nagyon nehéz, de a gyerekeknek nagyon jó és izgalmas volt a visszajelzések alapján. Minden nap másik állattal ismerkedtek meg, az etetésével, a helyüket tisztították. A gyerekek istállómunkát is végeztek.

− Nem is terveztünk ilyen sok istállómunkát, de annyira könyörögtek, hogy takarítani szeretnék az istállót, hogy megengedtük nekik.

A karámban is volt trágyaszedés. Még az a gyerek akiről nem is gondoltuk volna, hogy megfogja a lapátot, ő is talicskázott. A lovas napon a lovak etológiájával, a viselkedésével ismerkedtek a táborozók, a lovak ápolását is megtanulták. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon nehezen kapcsolódnak a való világban egymáshoz az emberek, a gyermekek. Nagyon nehéz a mai világban gyereknek lenni, mivel sok mindenki burokban van, nehezen élik meg a kudarcokat, de a sikerek sem tudják megélni. A tábor első két napja nagyon nehéz, de a harmadik napra nagyot változnak, mindenki megérkezik a táborba és onnantól már közösen játszanak − fogalmazott Babella Fanni.

Kecskesajtot készítettek

Hozzátette, hogy számos programon vettek részt a gyerekek, az egyik napon Dózsa Enikő is megjelent a táborban egy kecskével. Ő a kecskesajt készítés fortélyait mutatta be a gyerekeknek. Ötféle sajt készült, a gyerekek ízesítették, vágták a sajtot. A tejet közösen beoltották. Közben etették, simogatták és vezetgették a Kedves nevű kecskét. A második táborba ellátogatott egy patkolókovács. A gyerkőcök megfigyelhették, hogy történik a lovak patkolása. Traktoros túrán is részt vettek a táborozók, az erdőben piknikeztek.