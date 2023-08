Megújult a könyvtári részleg is, amely belső átalakításokkal tágasabb teret kapott.

Az intézménybe a Nemzeti Kulturális Alap Program könyvtárak eszközfejlesztését segítő pályázatán nyert 4 millió forintból új könyvállványokat, kölcsönző pultot, folyóirattartót, asztalokat, székeket, új függönyöket és szőnyegeket vásároltak, valamint jutott egy nagyképernyős televízióra is – foglalta össze a megvalósított fejlesztést Bundula Melinda könyvtárigazgató.

A teljes épületen mintegy három év alatt, több szakaszban és több pályázati forrásból végeztek felújításokat. A Magyar Falu Program keretében pályázaton 24 millió forintot nyert az önkormányzat az épület tetőszerkezetének felújítására, ennek során megerősítették a gerendákat, új lécezést, szigetelést és cserepeket kapott a tető.

A régebben üresen és kihasználatlanul álló pince egy részét is felújították, ahol a helyi horgászegyesület kapott helyet, a szervezet a felújításra a Magyar Falu Program pályázatán nyertek el 6 millió forintot.

Fejlesztések sora ezzel még nem ért véget, a tervek között szerepel, hogy az épület Park utca felőli oldalán egy szabadtéri, de fedett rendezvényteret alakítsanak.

– Sikerült megszüntetni az épületen a korábbi beázásokat és most a kisszállásiak egyik ékköve lesz a megújult művelődési ház és könyvtár. A vármegyei könyvtárnak és a közösség összefogásának köszönhetően pedig korszerűbb könyvtár valósult meg Fontos, hogy használják is majd a helyiek a kultúra házát, a könyvtárat, legyen mindig lakott és mindig legyenek benne rendezvények, töltsék meg a helyi civil szervezetek is tartalommal, mert akkor megérik a tíz és százmilliós befektetések még a legkisebb településeken is – hangoztatta köszöntőjében Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselője.

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke arról beszélt, hogy a vármegyei önkormányzat által koordinált TOP Plusz programra, amely keretében a kisszállási művelődési ház energetikai korszerűsítése is megvalósult, összesen 108 milliárd forint áll rendelkezésre, eddig 210 projektet adtak be, összesen 54 milliárd forint értékben. A már támogatott projektek száma 138, összesen 22 milliárd forint értékben.

A kisszállási önkormányzat eredményesen pályázott az Agrárminisztérium Hungarikum-pályázatán is, 4 millió forintot nyert a település központjában lévő volt vadászház felújítására, amely ma már a helyi értéktár állandó kiállítóhelyeként működik, bemutatva a település értékeit.

Egésznapos kulturális és szabadidős programokkal ünnepelte az önkormányzat a megújult Művelődési Ház és Könyvtár átadását.