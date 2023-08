A sárkányrepítésben Imrét az is vezérli, hogy az arra lakó vagy arra járó gyerekeknek és felnőtteknek kedvet csináljon. Egyszerre mindig több sárkányt visz ki magával, hogyha valaki kedvet kapna, annak a kezébe tudjon adni egyet. Szívesen segít is a repítésben, ami első nekifutásra nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk, sok gyakorlat kell hozzá. Szerencsére vannak már Imrének követői, akikkel együtt szokott repíteni. Van egy nyilvános Facebook-csoportjuk is, ahol kedvcsinálóként képekkel és videókkal számolnak be egy-egy sárkányozásról.

Imre sárkányépítő foglalkozásokat is szívesen vállal. Legutóbb például a bankfalusi családi napra kapott meghívást, ahol egyik alkotását jótékonyság árverésre bocsájtotta. A bevételt pedig egy félegyházi beteg gyermek gyógyíttatására ajánlotta fel. Legújabb terve, hogy a Petőfi 200 emlékév tiszteletére Petőfi arcképét ábrázoló sárkányt készít. Ennek megfestése azonban már meghaladja Imre képességeit, ebben szívesen fogadná, egy helyi művész segítségét – mondta el hírportálunknak.

Bajáki Imre papírsárkányairól a sarkanyozo.hupont.hu oldalon olvashatnak még az érdeklődők.

Hadászatai célra készítették az első papírsárkányokat

A papírsárkány Kínából indult világhódító útjára. Legrégebbi írásos említése és ábrázolása Kínából származik, körülbelül i.e. 200-ból, de ekkor már legalább 200 éve ismert volt.

A ma is használatos kínai nevét (fengzhengnek, azaz „széllel zengő”) a Tang-korban kapta. Nem véletlen a névválasztás, ugyanis ebben az időszakban a sárkányokat elsősorban hadászati célokra használták, segítségével tudták felmérni például a seregek közti távolságot, sok esetben pedig bambuszból készült sípot szereltek rá, így hangot is adott. Ez az időszak azért is jelentős, mert ekkor vált a sárkányeregetés szórakozássá. Európában a 13. században jelent meg. Az 1700-as években Párizsban annyira népszerű volt, hogy a sárkányeregetők közötti konfliktusokat elkerülendő szabályozni kellett a közparkok rendjét.

Érdekesség, hogy 1752-ben Benjami Franklin egy sárkánnyal végzett kísérlettel bizonyította be, hogy a villámlás elektromos kisülés. 1948-ban Francis Rogallo szabadalmaztatta az úgynevezett flexi sárkányt, amely elvezetett az első modern sárkányrepülők modelljéhez. 1963-ban Domina Jalbert feltalálta a háromdimenziós parafoil sárkányt, amelynek alapján kifejlesztették az irányítható ejtőernyő típusokat. 1988-ban Peter Lynn olyan irányítható sárkányokat készített, amelyekkel gépkocsit lehet vontatni. Innen ered a vontatósárkány név is – olvasható a Wikipédián.