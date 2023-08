Szombaton délelőtt még a meleg miatt izzadtak a horgászok, de délutántól már az eső volt a főszereplő, ami kitartott vasárnap reggelig. Így aztán ideiglenes „sátortábort” vertek a tóparton a versenyzők, akiket az áztató eső mellett, leginkább az zavart, hogy kevés volt a kapás, miközben egyre fogyott a versenyidő.

A vízből itt-ott kiugró halak jelezték, hogy ők is jelen vannak, csak éppen most nem akadtak horogra. Néhány pontyporonyt azonban nem tudott ellenállni csalikukoricának vagy éppen a csontkukacnak, így aztán tenyérnyi halak is gyarapították a fogási összsúlyt. Persze azért méretesebb pikkelyesek is görbítették a botokat. A horgászokon erőteljesen látszódott, hogy többen csak egy-két órát pihentek, hogy minél eredményesebben fejezzék be a versenyt, de voltak, akik az utolsó órákat inkább végigszunyókálták. Két bot, két horog volt a felszerelése egy-egy csapatnak, melyek között majsai, jászszentlászlói, móricgáti és szanki párosok is akadtak. Az indulók között volt Nagy András jászszentlászlói polgármester – a horgászegyesület titkára –, aki Tamási Attilával együtt annak is örült, hogy a végén 8,4 kilogrammos összfogással két párost is megelőztek.