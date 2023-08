A III. Axiál Jótékonysági Futás központja ezúttal is a bajai Petőfi-szigeten található Rendezvénytér lesz. A program keretében két távot indítanak: egy három és egy tíz kilométereset, utóbbi a Pandúr-szigetet is érinti. A részvételi szándékot ezen a regisztrációs linken kérik jelezni a szervezők. A nevezési díj 2 ezer forint, melynek befizetése a helyszínen lehetséges, valamint továbbra is van lehetőség támogatói jegyvásárlására.

A távokat futva, sétálva, kutyával, babakocsival, kerekesszékkel is lehet teljesíteni. A rajtot egyszerre indítják háromnegyed kilenckor, előtte Gál Andreával bemelegíthetnek a résztvevők. A levezető Alakreform edzést ezúttal is Rubint Réka tartja.

– „Első alkalommal a futáson a Bajai Szent Rókus Kórházat támogattuk, második alkalommal pedig az Országos Mentőszolgálat bajai kirendeltségét. Fontos számunkra, hogy ezúttal is egy helyi szervezet legyen a program kedvezményezettje, hiszen a vállalat bajai székhelye révén dolgozóink jelentős része helybéli vagy a település közvetlen közelében él. Továbbá a testi egészség mellett a lelki egészségről sem szabad megfeledkeznünk, ezért esett a választásunk ezúttal a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményre, mely a pszichiátriai betegek ellátásának javítására szeretné a befolyt összeget fordítani. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2023-ban is azt tervezzük, hogy a nevezési díjakból befolyt összeget megduplázzuk, így bízunk benne, hogy ezúttal is rengeteg embert sikerül megmozgatnunk” – mondta Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi, az Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Bánné Kiss Erzsébet, a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény vezetője nagy örömmel fogadta a felajánlást.

– Örömmel vettük, hiszen ebben az esztendőben kezdődik egy jelentős felújítási munkálat a pszichiátriai betegek számára otthont adó épületben.

Reményeink szerint az átalakítással egy komfortosabb, élhetőbb és otthonosabb teret biztosíthatunk lakóink számára. A jótékonysági akcióból befolyó összeg bizonyára segíteni fogja, hogy mindez még teljesebben megvalósuljon. Ennek a jótékonysági eseménynek a segítségnyújtáson kívül van egy másik nagyon fontos mondandója is, mégpedig az, hogy rámutasson a pszichiátriai betegek igen széles körére. A társadalmi érzékenyítésre mai világunkban igen nagy szükség van, hiszen fontos, hogy emberként el tudjuk fogadni hiányainkat, a magunkét és másokét is. Minden embernek van valamilyen problémája, sérülése, hiánya, legyen az testi vagy lelki – fogalmazott Bánné Kis Erzsébet.

Fotó: Beküldött fotó

Mint ismeretes immáron 15 éve, hogy Baja Város Önkormányzata a szociális ellátásainak jelentős részét átadta a Magyarországi Református Egyház, azaz a Református Szeretetszolgálat kötelékéhez tartozó Cédrus Református Egyesített Szociális Intézménynek. Baja város területén kívül a járás települései is az intézmény ellátási területéhez tartoznak. Sőt, a pszichiátriai intézmény lakóit az egész ország területéről fogadni tudják. Az elmúlt 15 esztendőben az intézményi rendszer jelentős fejlődésen és bővülésen ment át.

A munkatársi létszám a duplájára növekedett, közel 200 fő igyekszik gondoskodni és segíteni a bajba jutottaknak.

Ezen szám is közel háromszorosára növekedett, jelenleg tizenhatféle szociális ellátás áll rendelkezésre az intézményhez fordulók számára. Az ellátási formák köréhez tartozik az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a nappali ellátások, az idős, fogyatékkal élő, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan ellátás, szociális étkeztetés.

Egy korábbi jótékonysági futás adomány átadóján

Fotó: Beküldött fotó

A fogyatékos nappali ellátás kapcsán Bánné Kis Erzsébet kiemelte: hosszú évek óta ápolnak kapcsolatot az Axiál Kft.-vel, ami minden esztendőben ünnepi műsorral és ajándékkal örvendezteti meg a fogyatékkal élő embertársainkat. Az intézmény célja és hivatása, hogy a szociális ellátásban ne csupán a törvény által megfogalmazott kötelező ellátásokat, feladatokat végezze el, hanem igyekezzen a tőle telhető módon meglátni azon emberi szükségleteket, melyre egy-egy egyénnek szüksége van. Meglátni a hiányokat, mely sok esetben nem csupán anyagi források mozgósításával érhetők el, hanem emberi odafordulással, lelkiekben történő ráhangolódással is.