Személyautó és egy teherautó ütközött össze Kerekegyházánál. Egy személy életét vesztette.

Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (KVÜ) ügyvezetője beszélt a jelzőlámpák cseréjéről, a parkolók kialakításáról, útburkolati jelek felfestéséről és a kecskeméti szökőkutak megrongálásáról a Gong rádió Mai téma című műsorában.

Megszakítás nélkül, huszonhatodik éve ünnepli falunapjait Ordas. Az alig több mint négyszáz lelkes Duna menti község háromnapos rendezvénysorozattal várta polgárait, elszármazottjait, vendégeit augusztus utolsó hétvégéjén.

A Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki sebességtúllépése miatt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt nem tudott megállni és így elütötte a zebrán gyalogosan átkelő sértettet, aki a helyszínen életét vesztette.

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kunszállás közelében.

Egy kecskeméti rendezvény biztosításán dolgozott egy nő, amikor múlt szombaton hajnalban zajokat hallott az egyik sátorból. Az asszony közelebb ment, majd egy férfit látott sietősen távozni dobozzal a kezében.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kedden kihirdette válogatott keretét, mely a Szerbia elleni Eb-selejtezőre, illetve a Csehország elleni felkészülési meccsre készülhet majd jövő héttől. A kapitány bejelentése történelmi pillanat volt a Kecskeméti TE szempontjából, hiszen három lila-fehér játékos is bekerült a keretbe, amire korábban még nem volt példa.

Összesen kétmilliárd forint értékben részesülnek támogatásban a külhoni magyar szervezetek a Gondoskodó Nemzet Program keretében – jelentette be Potápi Árpád János keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Kedden ünnepélyesen is felavatták Helvéciát és Kecskemétet összekötő Kiskőrösi utat, mely most már teljes hosszában aszfaltozott. Így a nagyközségből immár három irányból juthatnak be az autósok a megyeszékhelyre.

Csütörtökön zárul a a 2018. január 1-én indult HI! Kecskemét, azaz a Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten című, 517 millió forint európai uniós forrásból megvalósított projekt. Az ötéves programsorozat záróeseményét kedd délután tartották a városháza dísztermében.

Zöld jelzést kapott a magyar–szlovén földgáz interkonnektor építése. A megállapodást október elején Budapesten írjuk alá – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Négy épületből álló munkásszállást épített a Homokbánya városrészben található Agyag utcán a Qualitas Hungary Kft., ami összesen 288 fő távolról érkezett kecskeméti munkavállalónak biztosít magas minőségű lakhatást. A munkásszállás ünnepélyes átadását kedden tartották kecskeméti városvezetők részvételével.