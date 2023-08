A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában elmúlt napok politikai nagyüzeméről, valamint az inflációról és az atlétikai világbajnokságról beszélt.

Még nincs vége a nyárnak, bármelyik szabadtéri rendezvényen lecsaphat a NAV Bács-Kiskunban.

Az extrém meleg miatt idén már a harmadik alkalommal kellett elrendelnie a speciális eljárásrendet a szociális ellátórendszerben - mondta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Csütörtök este újra megtelt Kecskemét főtere, a Hírös Hét Fesztivál színpadán a Bagossy Brothers Company adott koncertet.

Idős, hajléktalant rabolt ki a büntetett előéletű férfi Kecskeméten.

Iskolakezdést segítő adománygyűjtés szerveztek a Kecskeméti Piac árusai a rászoruló gyermekek részére. A gyűjtésben a piac vezetősége és az önkormányzat is segített és nagy mennyiségű felajánlás érkezett a piacra járó vásárlóktól is. Az összegyűlt adományokat péntek délelőtt adták át az Egyedülálló Szülők Klubja kecskeméti szervezetének 50 családja részére a Budai úti piacon.

Sokan hisznek abban, hogy a tartós, életre szóló barátságokat gyermekkorunkban alapozzuk meg. Az biztos, hogy a közös játék, később pedig a hasonló életszemlélet, a közös programok nagy szerepet játszanak egy barátság fenntartásában. Ha pedig még a tehetség is összekovácsol valakiket, az még nagyobb ajándék, hiszen felemelő érzés lehet, hogy a barátok még a kedvenc hobbijuknak is együtt hódolhatnak. Így van ezzel a tiszaalpári Kapás Noémi, Győri Réka és Győri Petra is, akiknek a barátsága óvodás korukban kezdődött, ma pedig együtt járják a világot, hogy tehetségüket bemutatva, valóra váltsák a színpadon az álmaikat.

Egy személygépkocsi sofőrje kezdett előzésbe csütörtökön éjfél előtt nem sokkal Vác, Dr. Csányi László körúton, amikor a manőver után lehaladt az útról és fának ütközött. A járműben egy helybéli 18 éves férfi és egy 16 éves lány utazott, a biztonsági övet egyikük sem használta, mindketten kirepültek az autóból és a helyszínen meghaltak.

Tizenegy év után most Tihanyban a Tranzit fesztiválon beszélt Orbán Viktor. Bohár Dániel, a Megafon munkatársa és a beszélgetés házigazdája köszöntötte a miniszterelnököt.

Közel 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg Fülöpjakab új bölcsődéje, melynek ünnepélyes átadását pénteken tartották. A hét férőhelyes, egy csoportos, új minibölcsőde ideálisan a település központjában található és a falu minden pontjáról könnyen elérhető.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) szakmai támogatásával a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2023. július 1-jén indította el az online árfigyelő rendszert, amely 62 élelmiszer termékcsoport esetében teszi lehetővé a fogyasztói árak átlátható módon történő összehasonlítását, egyúttal jelentősen fokozza a piaci versenyt a hazai kiskereskedelmi szektorban, így a családok megvédése érdekében megakadályozza a túlárazást és elősegíti a háború és a szankciók okozta infláció letörését – emlékeztetett pénteki közleményében a GFM, írja az MTI.

Pénteken kora este hirdették ki az idei 26. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás díjazottjait a Hírös Hét Fesztivál keretein belül. A főtéren, még vasárnapig látogatható rangos szakmai eseményen 16 önkormányzat képviselteti magát egy-egy standdal.