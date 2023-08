A zongorista Hargitai Leila jó úton halad a világsiker felé. A 19 éves kecskeméti lány ebben az évben is már számos sikert elkönyvelhetett, többek között Tel-Avivban nemzetközi második díjat nyert.

Minősített embercsempészés és közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség azzal a román férfival szemben, aki azért, hogy a rendőrök elől elmeneküljön, a forgalommal szemben hajtott fel az M5-ös autópályára, majd a mozgó járműből a lehajtó sávban kiugrott. Az irányítás nélkül maradt furgon 17 emberrel a rakterében, a forgalommal szemben begurult az autópályára - írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Két autó ütközött össze az M5-ös autópálya kiskunfélegyházi felhajtójánál, az 5302-es úton csütörtök este, egy gyermeket kórházba szállítottak.

Bukarestben rendezték meg az elmúlt hétvégén a Román Nagydíjat, ahol hatalmas meglepetésre, nagy csatában Püspöki Patrik a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője Magyarország képviseletében 86 kilogramm szabadfogásban legyőzte a felnőtt világbajnoki bronzérmes tokiói olimpikon, svájci Stefan Reichmuthot.

MetroPOLICE néven bűnügyi filmfesztivált rendeznek Kecskeméten, amelyre szeptember 7-éig várják a nevezéseket.

15 éve ismerte meg egy most 66 éves nőt, illetve 43 éves fiát későbbi rabszolgájuk. A család tudta, hogy kiszolgáltatott helyzetben van, nincs hol laknia, ezért munkát és szállást biztosítottak neki. A rendőrség emberkereskedelem és kényszermunka megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást anya és fia ellen, valamint kezdeményezték a letartóztatásukat.

Augusztus 8-án 22 óra 55 perc körül az M5-ös autópálya 115-ös kilométerénél, a sztráda Szeged felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében, egy román rendszámú kisbusz a szalagkorlátnak ütközött. A balesetben többen is megsérültek, valamint egy ember a helyszínen meghalt. A rendőrség most egy felhívást tett közzé, mert továbbra is keresik az eddig ismeretlen személyazonosságú járművezetőt.

Szerda délután három órakor ítéletidő, jégesővel érkező vihar csapott le Bátyára, a lokális „szupercellában” a szélsebesség akár a 120 kilométer/órát is elérhette. Az ítéletidő fákat csavart ki, házak homlokzatát döntötte le, tetőket bontott és rongált meg, a nagyobb károk elsősorban a község központjában és a Baja irányába eső településrészen keletkeztek.

Magyarország indítványozza, hogy az Európai Unió hosszabbítsa meg az ukrán gabonatermékek behozatalának szeptember 15-én lejáró tilalmát – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón, írja az MTI.