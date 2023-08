A döntőbe az ország minden részéről érkeztek négyfős csapatok Nagykanizsától egészen Mádig. Bács-Kiskun vármegyét a Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola két csapattal, a bácsborsódi Bácskai Általános Iskola Moholy Nagy László Tagintézménye és a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda képviselték.

– Örülünk, hogy sikerült hagyománnyá tennünk ezt a versenyt, mert mi nagyon komolyan gondoljuk és fontosnak fontosnak tartjuk a hazaszeretetre nevelést és a fiatalok felelős állampolgárrá nevelését – fogalmazott a középiskola igazgatója Farkas Zoltán. A hétfői verseny résztvevőit köszöntötte Kis Ákos, a HM Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály, Ifjúságstratégiai Osztály vezetője, aki arról is szólt, hogy a a honvéd kadét program után, a Honvédelmi Minisztérium a hadapród programot is elindítja az általános iskolai korosztály számára. – Az is a célunk, hogy a mostanihoz hasonló versenyeken vehessenek részt az ország 7-8. osztályos tanulói – tette hozzá az osztályvezető.