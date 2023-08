Mint megtudtuk: Madari Márton alpolgármester és az ott található kiállítás szervezője, Horváth Istvánné köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta, hogy a Tájházban található időszakos kiállítás mottójaként adott „Saját kezűleg” jól tükrözi a bemutatott anyagot, ugyanis a közönség az alkotások mellett házi készítésű ételeket, italokat és helyi termelők által felajánlott zöldségeket, gyümölcsöket láthattak.

Ki ezzel, ki azzal járult hozzá a kiállítás sikeréhez: voltak, akik süteményt sütöttek, míg mások különleges lekvárjaikkal, éléskamrájuk szárított gyógynövényeivel, házi szörpökkel lepték meg a közel 200 látogatót. Sajnos ma már a falvakban is igen ritka a gazdálkodás. Ennek ellenére néhányan Tiszaugon gyönyörű kertet, magaságyást művelnek, mely szinte ontja a termést: nekik köszönhetően a kosarak megteltek a zamatos gyümölcsök mellett a színpompás zöldségek tárházával.

A helyi alkotók gyönyörű fafaragásai, pirogravír-technikával készített képei, festményei, hímzett és horgolt tárgyai, levendula-párnácskái, saját készítésű virágkompozíciói és pásztorkellékeinek gyűjteménye mellett az érdeklődők megtekinthettek néhány féltve őrzött családi ereklyét is. Különleges darabok ezek, mivel a valamikor elkezdett kézimunkát a nagymama halála után az unokák fejezték be, ahogyan az a közel 50 éves, gyufaszálból készített házikó is, melyet a tiszaugi tulajdonos a felesége ma már felnőtt ikerlányaival való várandóssága során készített. Hasonlóképpen egyediek azok a gyönyörű makramék, rongyszőnyegek és hímzések is, melyeket a fogyatékkal élő gyermekét 40 éve otthon nevelő édesanya lányával együtt készített. Ella elsajátította édesanyja kézügyességét és ma már szívesen segítkezik neki a hímzésben és a rongyszőnyegkészítésben is.

A kiállítás darabjait ékesítették a hajdani általános iskolából előkerült fényképek, örsi naplók és zászlók mellett a tiszaugi nagyszülők más településen élő, valamint a tiszasasi varrótábor résztvevőinek és a tiszasasi nyugdíjasok hímzőszakkörének alkotásai is. És hogy a szemlélődők ne korgó gyomorral érkezzenek a szabadidőparkban folytatódó falunapra, a Tájházban magyarruhába öltözött fiatalok zsíros kenyérrel, füstölt kolbászos és szalonnás falatkákkal, tájjellegű borral valamint tiszaugi főzésű pálinkával kínálták a vendégeket.

A Holt-Tisza parton található, a helyiek által Pagonyként emlegetett szabadidőközpontból indult az immár hagyománynak számító sárkányhajóverseny. Káré Gábor, a település polgármestere elmondta, hogy meglepetést hozott az idei verseny eredménye, ugyanis a lakiteleki, tököli és a tiszaugi csapat mellett egy ott, a helyszínen összeállt vegyes csapat is indult, mely megnyerte a versenyt. A díjkiosztás után a csapatok tagjait halászlével vendégelték meg a szervezők, de volt ott bográcsban főtt birka- marha- és pacalpörkölt is, melynek illata már messziről megcsapta az arrajárók orrát.

Délután változatos, színes programok szórakoztatták a résztvevőket. Ebéd után a Gulliver utazószínház vidám műsorral csalt mosolyt a kicsik és a felnőtteket arcára egyaránt, majd a lakiteleki tánc- és mazsorettcsoport tartott bemutatót. A tombolasorsolást, Kádár Szabolcs János műsorát és a tűzijátékot követően felcsendültek a Mohikán zenekarnak köszönhetően az ismert Republic-dallamok, mely emlékkoncert után a nosztalgia discoban mulathattak a falunapozók.