– A szakmai munkát Nagy István ifjúsági felelősünk irányította. A gyerekek felügyeletében négy felnőtt éjjel-nappal részt vett, míg nappal további négy felnőtt segítette a fiatalok zavartalan horgászatát. A tábor kedves vendége volt egy féléves kisfiú. Az édesanya, aki több éve, állandó segítője a táborunknak, most sem akart lemaradni, a férjével 24 órában felügyelték a gyerekeket. Az időjárás nagyon kedvező volt, így a halfogás élményét is átélhették a gyerekek. Szép dévérek, kárászok, de még egy-egy ponty is horogra akadt. A legnagyobb halat egy 3,9 kilós pontyot Mihály Levente fogta. A gyerekek által fogott halból készült a táborzáróra egy jó halászlé, amit a támogatóinkkal és a szülőkkel jóízűen elfogyasztottunk – mondta el a baon.hu érdeklődésére Mag József, a TSHE elnöke.

A szervezők nagy segítséget kaptak a szülőktől, hiszen el voltak látva a fiatalok a fánktól, a gofritól, a pizzától kezdve a főtt kukoricán keresztül minden finomsággal. A gyerekek napi ötszöri étkezését a részvételi díjból a Magyar Országos Horgász Szövetség, a Bács-Kiskun Megyei Horgászszövetség, a szalkszentmártoni és a tassi önkormányzat, és az élelmiszerszállítók segítségével sikerült megoldani.