Az Országzászló-emlékműnél és a Végh-kúriában zajlottak a már megszokott ünnepi programok, felvonták a nemzeti zászlót, megszentelték az új kenyeret és kemencében sült ízletes lepényeket is lehetett kóstolni. Az ünnepi hétvége központi helyszíne a Sóstó partja volt, ahol a Merkbau Magyaros Ételek Főzőversenye és a Halasi Városmenedzser Kft. Sóstó-Party Piknik zajlott. Volt csilievő verseny, magyarnóta a jó ebédhez, szabadtéri filmvetítés és rengeteg sztárfellépő az esti zenei kínálatban.

Színpadra lépett a The Brandy, a Máshang, a Blues Boots, a La Boum, a HAPPY GANG, Yulasy Miranda, Király Linda, Bebe és volt varázslatos tűzzsonglőr produkció is a Phlox előadásában. Az éjszakai bulifelelős Dj Benny és a Welcome volt.