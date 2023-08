Ezt a kellemes szabadidős tevékenységet bárki kipróbálhatja, lehetőség van ugyanis kézi hajtányok és sínbiciklik bérlésére a bugaci vasútállomáson – tudtuk meg Csőszi Viktor, helyi önkéntestől, a Kiskunsági Hajtánypálya sajtóreferensétől. Elmondta, előre egyeztetett időpontban lehetőség van motoros hajtányokon való utazásra is. Ezek részleteiről a Kiskunsági Hajtánypálya internetes oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Elmondta, idén már arra is volt példa, hogy a bugaci iskolások osztálykirándulás keretében próbálták ki a hajtányozást. A Kiskunsági Hajtánypálya különlegessége, más hasonló pályákkal szemben, hogy itt lehetőség van mindkét irányú közlekedésre, így a visszautat is hajtányon tehetik meg az utasok – részletezte Csőszi Viktor. Azt is elmondta, hogy a fokozódó érdeklődés okán tervezik a járműállomány bővítését, a kézi hajtányok mellett könnyűszerkezetes motorkocsik beszerzést, amivel egyszerre több utast is szállíthatnak.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.